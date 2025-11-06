都市計畫變更經貿六、八招商乏人問津！ 議員嘆「白費功夫」

台中水湳經貿園區，經貿六及八地號二筆土地設定地上權案，上月二十八日再度流標，民進黨議員何文海今6日在業務質詢時，問台中市近幾次賣地成效不彰，而水湳這二筆大型地目招商停步，何文海並指出，斥資九十九億多的台中巨蛋，目前號稱二零三十零年完工，但目前整體進度到那裡?他詢問建設局長陳大田，擔不擔心正在興建中的巨蛋未來二期工期耗費更多經費之外，也會出現招商困難?

何文海（見圖）同時詢問建設局長陳大田，盧秀燕市長卸任前，有機會進行二期也就是內部的裝修工程?未來二十四億的內部裝修費還會不會增加?

建設局長陳大田則透露，巨蛋的二期工程已經有研究上網公告，至於24億是否會再增加預算也在研究中。

何文海痛斥，這項計畫案一定會再增加預算，而且很可能招標不出去，台中市政府不能擺爛，變成下屆市長的爛攤子。