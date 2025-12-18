都市隱居的浪漫洄游！18 坪小宅放大兩人世界，保持甜蜜也能找到自我！

編輯 黃紹婷｜圖片提供 太硯室內裝修有限公司

位於台北市精華地段的 18 坪小宅，設計師以「村落」為設計靈感，由屋主夫妻的兩人生活出發，透過刪去非必要的次臥與客房，讓都會小宅也能擁有遼闊視野和使用彈性。另一方面，設計師利用無定向的開放格局規劃，搭配洄游式動線設計，使光線、氣流與視線得以自由迴轉交會，亦可隨著生活情境，劃分空間的邊界，讓兩人生活可以甜蜜共居，也能保持獨立自我。



進入室內，設計師以細膩溫潤的礦物塗料，賦予寧靜療癒的空間設色，而櫃體對應著不同的收納物品，形成了三道深淺起伏的韻律層次，如同柔軟布幔的流動，搭配著壁龕與弧形細節，完美交融機能與美感表現。



原本典型的三房設定並不符合夫妻的居住需求，因此將多餘的房間拆解釋放，使公領域空間最大化，單面採光也得以發揮。在家具的選擇上，以較低的移動式家具為主軸，生活視線便能避開鄰棟的老屋建築，將遠方山景和101地標攬入日常視野之中。除此之外，輕巧的家具可以依循情境移動，重新在空間中佈展，客廳機能也因此變得更加自由，滿足瑜伽伸展、繪畫書寫，以及兩人的浪漫電影時光。



餐廚中島如同一座較高的山島，藉由地坪與天花板的層次變化，開放亦獨立於客廳之外，並成為生活動線的洄游軸心，同時隨著弧形的流動，也將結構樑體與電線隱藏。廚房與客浴之間調整了格局的進退，納入冰箱的位置，實現完整的烹飪區機能。



臥室區佇立於動線的停止端點，像是一汪寧靜的潭水，以開放式更衣間作為與公領域的緩衝過渡，讓夫妻兩人可以從生活中適度地抽離，也守護休憩時的隱私性。而因應晚上的起夜需求，設計師在靠近主浴側的廊道設置感應式地燈，避免影響到另一半的睡眠，也體現夫妻生活中對於伴侶的貼心和尊重。

以「村落」為設計靈感的居家空間，透過天花板上大小不同的圓形光膜燈具，以光圈的大小形塑了隱形的邊界秩序──大圓如同多人集會的廣場，小圓則是個人獨白的亭台，聚離之間形成了最適宜的生活景致。燈光的明暗與色溫皆可調整，搭佐高低不同的壁燈、桌燈、立燈及地燈彼此呼應，提供最適切的生活光環境。

太硯室內裝修有限公司／高詩杰

