都快1月了 日本仙台溫泉旅館還是有熊出沒、逗留5小時遭槍殺

時序進入深冬，日本依舊還是有熊沒有冬眠，繼續出沒在人類居住聚集處。今年熊害猖獗的日本東北地區，仙台市一間溫泉旅館週二（30日）早上就出現一隻熊徘徊逗留，當局最後使用「緊急獵槍」手段現場擊斃。

日本媒體報導，位於宮城縣仙台市青葉區作並的溫泉旅館「大江戸溫泉物語Premium仙台作並」，週二當地時間上午快11時，一名員工發現有一隻熊在地下室的垃圾集中場翻垃圾。

旅館方面立刻緊急要求所有旅客待在室內，關閉露天溫泉浴場。警察與獵友會的獵人獲報後前往現場，在旅館後方的搬運入口處待命。

到了下午，由於這頭熊逗留了5小時都還不離開，仙台市政府評估後，以「緊急獵槍」條例委託獵人開槍把熊打死。

根據隨後測量，這是一頭體長約65公分，可能只有6個月大的小公熊。

專家表示，日本熊通常在11到12月陸續進入冬眠，但今年山區的食物不足，很多熊根本沒吃飽，沒有脂肪可以過冬，紛紛下山闖入人類居住地尋找食物。週二被獵殺的熊顯然就是無法冬眠的熊。

日本今年熊害異常兇猛，政府財政年度開始的今年4月到今年11月，總計已有13人被熊殺害，230人遭熊襲受傷。熊隻愈來愈密集出現在市中心、遠離山區的購物商店等地方，而且常常不怕人、攻擊性很強。這使日本實施緊急獵槍條例，允許地方政府委託獵人現場獵殺有危險的熊。日本政府還派出自衛隊協助獵人捕熊，並派出專門的警察狙擊隊獵熊。

週二發生事件的這間溫泉旅館位於山中，距離仙台市市區有一段距離。不過，今年10月岩手縣一間溫泉旅館，發生駭人聽聞的熊隻在露天溫泉浴場抓走人類殺害啃食的事件，日本東北地區的溫泉旅館對於熊害已經是全面戒備，深怕再有類似情況發生。

