都患心臟病⋯失能媳婦照顧106歲婆婆 駝背撐起這個家「還能做就做」

記者蔣季容／台北報導

歲末年終，切膚之愛基金會攜手長期合作企業夥伴，走入弱勢家庭並送上豐盛年菜及新年紅包。其中62歲的失能媳婦「彩姨」要照顧高齡106歲的婆婆，兩人皆患有心臟病及帕金森氏症症，儘管彩姨身體不便駝著背，仍努力克服障礙，專注確實地與團隊一同完成春聯拼字，彩姨總說「還能做，就做」，無限的堅韌令人敬佩。

彰化基督教醫院今（9）日指出，39歲的小魚為小腦萎縮症患者，父母早逝，現與弟弟同住伯母家，但與姊弟感情疏離，弟弟僅提供少許生活費資助，伯母也因需要照顧罹癌的伯父故無力再協助照顧小魚。生活幾乎無法自理的小魚，所幸有切膚之愛基金會介入成為她的後盾，且由居服員每天陪伴她復健並協助生活起居，同時也提供交通接送協助她往返就醫。小魚說，「我雖然不能像以前一樣自由走路，但仍能感受到大家給予我滿滿的愛，這就夠了。」

廣告 廣告

切膚之愛基金會執行長詹麗珠今日探訪小魚，除了送上年菜與紅包，並陪伴她參與春聯拼字與快問快答遊戲。小魚露出久違的笑容，感動表示，「謝謝你們一直記得我、來看我，讓我覺得自己有被重視。」

另外，62歲的彩姨身體狀況一直不太好，患有心臟病、高血壓，再加上帕金森氏症等疾病，她與高齡106歲的婆婆同住在老舊的透天厝裡，婆婆也患心臟病、帕金森氏症。彩姨與婆婆相互扶持彼此照顧，彩姨的背因為長期彎著而越來越駝，走路總是小碎步，一不注意就容易跌倒。居服員來時，會陪著她洗頭、洗澡，也會在她如廁後幫忙整理。

詹麗珠（左）陪伴彩姨（中）與婆婆（右）懸掛春聯，提前迎新春。（圖／彰基切膚之愛基金會提供）

彩姨是一位失能的媳婦，卻默默扮演照顧者的角色，在體力受限的情況下，仍獨自撐起這個家，生活辛苦卻從無怨言。她雖身體不便駝著背，仍努力克服障礙，專注確實地與團隊一同完成春聯拼字，彩姨總說「還能做，就做」，彎曲的背影裡，藏著她無限的堅韌。

詹麗珠表示，切膚之愛基金會看見社會的需求，透過整合居家服務、交通接送、復健陪同及喘息支持等長照服務，陪伴家庭渡過艱難的時刻，藉此呼籲社會大眾與企業持續響應支持切膚之愛基金會的公益活動，共同打造友善溫暖照護網絡，讓愛得以繼續延續。

更多三立新聞網報導

《世紀血案》演員遭出征！網點名「1人」：看起來真的被騙

繳電話費「爽中1000萬發票」！他只花75元也中200萬 獎落2縣市

沒有不舒服！她靠「1指標」揪出胰臟癌 醫：機率僅1％

這週「雨最猛」時間曝！春節天氣出爐 除夕起2波冷空氣南下

