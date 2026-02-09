都想站柯文哲旁！參選人「互卡C位」槓上 她馬賽克他、他「消失」她

記者羅欣怡／新竹報導

竹北市民代表游雅婷、新竹縣議員林碩彥，搶卡柯文哲身邊。（圖／翻攝自《民眾之聲》YT）

民眾黨創黨主席柯文哲接連2日在新竹宣講，昨（8日）陪小雞深入市場掃街，卻發生有意角逐竹北市長的新竹縣議員林碩彥，以及竹北市民代表游雅婷的「卡C位」保「位」戰。沒想到，雙方戰火延燒到各自臉書，PO出與柯文哲合影時技巧性的「消失」對方，引發熱議。

民眾黨於2025年底公布了首波2026議員提名名單，主要以「現任議員連任」為主，新竹市李國璋、宋品瑩將爭取連任，新竹縣人選則尚未公布。

C位爭奪戰，透過直播大放送。（圖／翻攝自《民眾之聲》YT）

不過昨日柯文哲在黨部主委邱臣遠陪同下，與新竹縣議員林碩彥、竹北市民代表游雅婷掃街，在媒體聯訪時，竟上演「C位」保衛戰，都想站在柯文哲身邊的兩人一個推、一個喊，保「位」成功的游雅婷還在鏡頭前比YA，林碩彥則在後排偷拉柯文哲，畫面透過民眾黨自家的YT直播大放送，引起網友討論。

林碩彥站到後排後，還拉了柯文哲一把。（圖／翻攝自《民眾之聲》YT）

沒想到兩人戰火沒因掃街而結束，持續延燒到臉書上。曾表態支持邱臣遠選竹北市長的游雅婷，在臉書PO出掃街合照時，僅留柯文哲、邱臣遠、發言人張彤以及自己，其餘都以「馬賽克」處理，站在柯文哲旁的林碩彥也「被消失」。

林碩彥在臉書發文，不見同場的游雅婷身影。（圖／翻攝自林碩彥臉書）

游雅婷臉書發文，「馬賽克」林碩彥。（圖／翻攝自「竹北市民代表 游雅婷 X 最暖心的守護」臉書）

林碩彥雖比游雅婷晚發文，但也技巧性的「切割」游雅婷，兩人雖然都在同個場子和柯文哲一起掃街，但照片中完全看不到游雅婷的身影，雙方互槓意味濃厚。

