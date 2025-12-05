都推鱸魚湯！萊爾富麻油、藥膳 pk 7-11必比登聯名款
隨著天氣轉冷，超商紛紛搶攻熱湯商機，推出多款即食海味料理。漁業署與便利商店合作，上架麻油鱸魚湯、藥膳鱸魚湯與澎湖海菜魚丸湯；其他超商則以薑絲鱸魚湯與海鮮粥加入戰局。一碗售價約七、八十元，成為冬季市場新亮點，也讓消費者討論熱度升高。
新鮮鱸魚切片後，以老薑與黑麻油爆香煮成湯底，不再需要自行殺魚、去鱗或長時間熬煮，短短六分鐘微波即可上桌。使用高雄與屏東養殖的金目鱸魚，份量包含兩大塊厚切魚肉，加上濃郁麻油與薑香，主打溫暖順口，能在寒冷天氣快速補充熱量。
部分民眾原本擔心冷凍湯品微波後會產生腥味，但主廚強調，只要食材新鮮、湯底扎實，就不會有異味。實際試吃後，有消費者表示魚肉鮮嫩、風味接近南部流水席常見的魚湯，甚至形容有總舖師的味道，還原度獲得肯定。
除了萊爾富的麻油與藥膳鱸魚湯，7-ELEVEN也推出與漁業署及必比登餐廳聯名的薑絲鱸魚湯；全家便利商店則主打海鮮粥，內含白蝦、蛤蠣與海鱺魚，標榜一碗吃到多種海味。多款商品價格多落在七、八十元區間，雖然CP值不如小吃店，但免料理、微波即食、全天候供應，仍吸引不少民眾願意買單。
在冷冽冬日，能隨時喝到熱騰騰的魚湯或海鮮粥，已成為超商搶攻季節商機的重要策略，也成為消費者追求方便與暖胃的快選之一。
