都敬秀挑戰瘋狂反派 池昌旭得知超興奮：更恐怖了

池昌旭主演《操控遊戲》開播以來熱度不斷。（圖／Disney+提供）

由池昌旭、D.O.都敬秀、李光洙主演的韓劇《操控遊戲》開播以來熱度不斷，池昌旭在日前訪談中表示，得知都敬秀將飾演反派時非常興奮，笑言：「他明明有一雙很溫和的眼睛，但仔細看的話會發現裡面帶點瘋狂，所以更恐怖了。」李光洙則以囂張、癲狂的演技翻轉搞笑形象，他分享因為角色非常富有、總是瞧不起別人，因此特別練習語氣和說話方式，讓觀眾覺得刺耳又反感，表示「就是要一出場就讓人覺得超討厭」。

都敬秀挑戰反派角色。（圖／Disney+提供）

在最新劇情中，池昌旭用計逃出「死亡賽車」遊戲重獲自由、卻也成為越獄犯，都敬秀則終於認出池昌旭正是自己五年前找來的「替身」。池昌旭化身戰力超強的復仇男神，第一步便是找上害死弟弟的假律師，冷酷說出「我說過我一定會殺了你吧」，隨後更試圖阻止下一位即將被抓去當替罪羔羊的受害者、不斷打亂耀漢的計畫，雙方的正面對決正式開打。

趙允秀開拍前苦練騎車。（圖／Disney+提供）

在池昌旭的復仇路上，結交了獄中好友，以及由「怪物新人 」趙允秀飾演的好友女兒「音比」，她看似叛逆，卻在警察上門搜捕越獄犯台仲時挺身而出，展現驚人的爆發力凶狠逼退對方。在近日釋出的幕後訪談中，趙允秀笑認「音比是我演過情緒起伏最大的角色」，因此在拍攝前會完全放鬆，讓自己隨時能展現各種情緒的爆發力，《操控遊戲》更是她的「摩托車初體驗」，坦言：「角色有許多騎摩托車的橋段，但我之前從來沒騎過！」開拍前花了許多時間在坡州的練車場認真練習。

