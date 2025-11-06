都敬秀演反派狠到發毛！導演坦言：他就是個瘋子

韓劇《操控遊戲》D.O.（都敬秀）首度飾演反派。（圖／Disney+提供）





由池昌旭、D.O.（都敬秀）、李光洙主演的Disney+最新韓劇《操控遊戲》，改編自同為池昌旭主演的電影《虛擬都市》，故事講述勤奮的外送員朴台仲某天因替人送手機竟被誣陷成強姦殺人犯，從此入獄服刑、失去一切。

池昌旭坦言，當他聽到影集確定開拍時，第一反應就是「我一定要參與！」果真一讀劇本就被角色吸引，立刻點頭接演，導演朴信禹形容角色台仲非常純真善良，簡直像「獨角獸」一樣稀有，「不過池昌旭的熱情與能量讓這個角色更有真實感」，大讚想不到誰比他更適合來飾演。

韓劇《操控遊戲》池昌旭飾演朴台仲。（圖／Disney+提供）

《操控遊戲》首播一口氣釋出四集，刻畫出朴台仲從好好先生黑化的全過程。遭陷害入獄後的台仲，不但女友離他而去、每天還要被獄中大哥暴打，經歷多次自殺失敗後，他受到獄友開導、決定安穩度日，然而某天卻發現另一名囚犯的遭遇與自己如出一轍，弟弟也因疑似持有關鍵證據而慘遭殺害，使他毅然決然踏上復仇之路。

池昌旭在首播中就狂飆演技，除了剛入獄悽慘而絕望的樣子超令人揪心、決心復仇後更大展身手。面臨獄友暗殺，他以一打十、滿臉是血的大殺四方，爆炸性場面讓粉絲直呼「不愧是動作男神！」池昌旭表示這次的動作戲不走寫實路線，而是像漫畫一樣充滿戲劇張力，「各種各樣的動作場面讓我玩得超開心！」更預告後續還有飛車追逐等精彩場景，絕對值得期待。

而《操控遊戲》另一大亮點無疑是D.O.都敬秀首次挑戰反派，飾演冷血的操盤手安耀翰，專門替有錢人找替罪羔羊、以他人痛苦為樂。導演朴信禹直言：「耀翰就是個精神病患者，雖然擁有一切，但心理上像個未成熟的孩子，代表非常純粹的邪惡。」他也透露，這次選角就是看上都敬秀那雙純真的眼睛與無害的微笑，成功打造出「眼神清澈的瘋子」形象。D.O.都敬秀則坦言，為了詮釋角色，除了參考了大量影視作品中對精神病患的描寫，甚至還和池昌旭討論「怎樣才能殘忍地殺人」，在劇中果真壞得讓人印象深刻。

《操控遊戲》導演表示不想把復仇劇拍得太沉重，而希望觀眾能一路緊張到底「這是一部你一旦開始看，就停不下來的影集！」而池昌旭、D.O.都敬秀也即將展開正面對決，敬請觀眾們期待。



