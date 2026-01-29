都敬秀趕場金宇彬婚禮！為他奔波4小時 只待5分鐘「竟包100萬大紅包」

記者王培驊／綜合報導

EXO成員D.O.（都敬秀）近日登上節目，談到好友金宇彬的婚禮。（圖／翻攝自할명수 YT）

南韓人氣男團EXO成員兼演員D.O.（都敬秀）近日登上綜藝節目，罕見談到好友金宇彬、申敏兒的婚禮細節，親口曝光自己準備的紅包金額，立刻引發討論。EXO日前帶著正規8輯《REVERXE》作客YouTube節目，成員們以「上班族」概念登場宣傳。主持人朴明洙直接點名D.O.，好奇他是否有出席金宇彬的婚禮，並追問紅包到底包了多少，甚至給出選項：「是10萬韓元等級，還是100萬韓元等級？」對此，D.O.毫不避諱回應：「是100萬韓元等級。」讓現場成員一陣驚呼。



EXO成員KAI接著追問：「那你有唱祝歌嗎？」D.O.坦言，其實原本就安排要在婚禮上獻唱祝歌，選曲正是自己的Solo歌曲〈Popcorn〉。他也透露，金宇彬與自己私交甚篤，兩人加上李光洙是演藝圈出了名的好兄弟，因此一開始就認為「自己本來就該唱祝歌」。

不過，婚禮當天卻與「Melon Music Awards（MMA）」行程撞期，EXO必須以團體身分出席並登台表演。D.O.事後表示，工作與朋友的婚禮同樣重要，但若必須排序，「團體活動還是得擺在第一順位」，因此無法如期站上婚禮舞台獻唱。

儘管如此，D.O.仍在完成MMA星光大道行程後，立刻趕往婚禮現場，親自向新人致意，短暫停留約5分鐘後，又火速折返回頒獎典禮。來回車程超過4小時，但當晚EXO壓軸登台時，他依舊全程投入，熱舞、飆高音毫不懈怠，敬業態度獲得粉絲盛讚。

金宇彬與申敏兒於去年12月20日在首爾新羅酒店舉行非公開婚禮，原定由李光洙擔任主持、D.O.獻唱祝歌，最終雖因行程錯開未能完整實現，仍被外界視為演藝圈「義氣兄弟情」的代表畫面。

