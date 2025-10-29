都是中央查！梧棲豬場9月有豬死 三聯單遭塗改

台中爆發豬瘟，中央追查早在9月就已經有豬隻死亡。（圖／東森新聞）





台中爆發豬瘟，中央追查早在9月就已經有豬隻死亡，還發現豬隻死亡的三聯單疑似被塗改、數字兜不攏，要求台中市府查清楚，台中市府才趕緊回溯15天潛伏期，列出9月的豬隻死亡數據，但強調並非大量異常死亡，另外也坦承確實有發現三聯單疑似塗改的狀況，已經將相關資料送交檢調，台中市民進黨團議員就氣得拍桌大罵，台中市府防疫荒腔走板，要求官員下台負責！

台中市副市長鄭照新：「一開始的時候，最早的來源是來自於豬農的口述，後來我們進行三聯單的查核後，數字出現了落差，這個落差的情況我們已經有送到檢調，我們要去判斷他到底是記錯還是惡意，甚至有偽造文書，如果有的話就會進行追究。」

農業部三聯單機制，甲聯由中央化製場留存，乙聯送市府農業局，丙聯飼主自己留下，農業部防檢署發現9月時梧棲養豬場，就有出現豬隻死亡案例，對比三聯單以及，中央化製場的資料後，發現三聯單疑似遭到塗改，要求地方政府清查，市府聲稱豬農上午自行填寫後，下午又有豬隻死亡，化製場司機才會自行塗改甲乙聯。

農業部部長陳駿季：「我們也的確發現到不一致的地方，因為很有可能有不同的行為，這是我們擔心的啦，現在檢調單位也在調查，但是我們不能因為檢調單位調查而沒有作為，我們做疫調的工作不是在查這個數字差多少，他如果有差的話，那這些差額的數字是什麼樣的意思，這個就是我們疫調中心要去釐清的。」中央協助持續釐清，但現在疑似塗改三聯單，要交由檢調單位調查，一來一往又得拖時間，記者會上台中市民進黨團議員砲火猛烈，氣得痛批市府卸責，拍桌怒罵要官員下台。

台中市議員（民）周永鴻vs.台中環保局長陳宏益：「搞什麼東西啊（疫情期間），什麼疫情期間還在說謊，昨天要去還不讓我們進去，搞什麼東西啊，不是我生不生氣啊，所有家長都在生氣啊，搞什麼東西每天在唬爛，你下台啦。」

豬瘟事件禁運禁宰，全國民眾都受影響，嚴守七年的豬瘟防線，一夕之間被瓦解，台中市府防疫慢半拍出現漏洞，也讓外界不能接受。