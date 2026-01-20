「都是你們不頒獎給我的關係！」川普致信挪威總理談格陵蘭：我制止八場戰爭也拿不到和平獎，今後不再「只考慮和平」
美國總統川普日前得到2025年諾貝爾和平獎得主馬查多（María Machado）轉贈獎章，但他顯然還是非常在意沒有拿到「只屬於自己的」諾貝爾獎。挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Støre）表示，川普再給他的訊息中表示：「考慮到貴國決定不因我制止了八場及以上的戰爭而授予我諾貝爾和平獎，我不再覺得有義務只考慮和平」、「儘管和平將永遠是首要議題，但現在可以考慮什麼對美利堅合眾國是有益與恰當之事了。」
挪威總理表示，川普依舊堅持除非美國「完全和徹底地掌控格陵蘭」，否則世界不會安全。如果把「不只考慮和平」跟「併吞格陵蘭」合起來看，加上這個訊息還同時副本給多個在華府的歐洲國家使館，這似乎顯示川普似乎正在考慮「動用軍事選項」的可能性，至少是不再顧忌與歐洲發生衝突。川普政府的官員一再強調「軍事行動」也是選項，川普本人上周六則表示，他將從2月1日起對反對美國接管格陵蘭計劃的歐洲國家徵收10%的關稅。
面對川普的關稅威脅，雖然歐洲正在考慮動用報復性關稅，但至少目前還沒有看到實際的措施。因為歐洲國家的領導人還是顧忌川普可能升高緊張態勢，就如同川普發了充滿威脅跟不滿語氣的信件給挪威總理，斯托爾也只是對他回應「挪威政府對誰獲得和平獎沒有發言權」。
據斯托爾介紹，川普威脅信的背景是他與芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）共同致信美國總統，表示反對美國對挪威、芬蘭等國家加徵關稅，也指出有必要緩和雙方的言詞交鋒，希望與川普進行3方通話。川普在收到這封訊息後不久，就回復了這封信，同時副本給多個歐洲國家使館。
《華爾街日報》指出，歐洲溫吞的回應反映出歐洲如今面臨的嚴峻現實：跨大西洋的集體安全聯繫過於緊密，無論是經濟上還是軍事上，以至於歐洲連強硬一點的反應都做不到。直到現在，歐洲官員仍在尋找方法兩全其美的方法：既能回應川普，又不會將局勢升級為更大的貿易爭端，也不要因為川普的貿易威脅讓步。
歐洲上週曾經嘗試在格陵蘭舉行軍演，沒想到後果適得其反——川普隨即對歐洲八國宣布了關稅制裁。德國目前已經撤回演習人員（不過也就是15名聯邦國防軍，另外荷蘭派去的兩名軍人也已撤走），但財政部長克林貝爾（Lars Klingbeil）也說：「歐洲將做出統一明確的回應，我們會準備好解決方案，我們願意伸出援手，但不會對勒索屈服。」
《華爾街日報》指出，在18日於布魯塞爾舉行的閉門討論中，歐盟官員的共識似乎仍是「除非川普真的開始徵收關稅，否則歐盟不會採取任何行動」。歐盟執委會發言人也強調：「我們的首要任務是接觸對話，而不是讓局勢加劇。」不過川普也再次強調，丹麥沒有能力保護格陵蘭抵抗中俄威脅，而且丹麥對格陵蘭的「所有權」沒有任何書面文件，只是幾百年前有一艘船在那裡登陸，但美國也有船在那裡登陸，「丹麥憑什麼」。
川普強調，自己是從北約（NATO）成立以來對北約有最大貢獻的人，現在北約也該為美國做些事情。英國《衛報》指出，隨著跨大西洋關係因為格陵蘭的緊張局勢進一步升級，川普的威脅信可能會重燃與歐盟的貿易戰火，因為歐盟可能被迫採取報復性措施，北大西洋公約組織可能也會因此瓦解。《衛報》甚至建議一直在討好川普的英國首相施凱爾（Keir Starmer）：英國需要制定脫離川普秩序的逃生計畫。
《衛報》指出，川普一再聲稱美國因為「國家安全」需要完全掌控格陵蘭，儘管美國已在該島擁有軍事基地，且與丹麥簽訂的雙邊協議，也完全允許美方大幅擴張駐軍規模。19日接受美國全國廣播公司（NBC）採訪時，川普拒絕表態是否會排除武力奪取格陵蘭，堅稱他「百分之百」會推進關稅計劃，並公開指責挪威拒絕授予他諾貝爾和平獎。
川普抱怨：「不管他們嘴上怎麼說，挪威完全掌控這件事。他們喜歡聲稱自己與此事毫無瓜葛，但實際上這件事就是挪威管的。」不過《衛報》也強調，諾貝爾和平獎是由挪威諾貝爾委員會頒發，該委員會為五人組成的私人機構，成員多為退休的國際政治人物。這個委員會雖然由挪威議會任命，但決策完全獨立於挪威政府。
