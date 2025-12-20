都是單名！捷運史上三起喋血案恐怖巧合 網揪嫌犯「驚人共同點」

捷運殺人犯鄭捷入獄2年後遭槍決。翻攝東森新聞

北車昨天發生的恐怖攻擊案件挑起社會敏感神經，網路上也出現針對嫌犯特徵的熱烈討論。有細心網友翻閱過往資料發現，史上幾起重大的捷運隨機傷人案，包括北捷鄭捷、中捷洪淨與北車張文，3嫌在姓名字數與年齡層都存在令人不寒而慄的恐怖巧合，引發社群平台熱議。

網友指出，包含本次案件在內，歷來共有3起震驚全台的捷運凶嫌，姓名皆為「兩個字」的單名。此外，3人作案時的年齡均落在20多歲，讓不少網友直呼「毛毛的」，紛紛留言表示這些巧合讓人背脊發涼。

回顧台灣捷運史上最慘痛的記憶，是發生在2014年5月21日的鄭捷殺人案，當年23歲的鄭捷於台北捷運板南線列車上持刀隨機攻擊，造成4死24傷。這起台灣首宗地鐵無差別殺人案，兇嫌鄭捷最後被判死刑，並於2016年執行完畢。

沒想到，十年後的2024年5月21日，台中捷運也發生隨機砍人事件。當時20歲的洪淨因對社會不滿，刻意選鄭捷案十週年當天，在一列由水安宮站開往市政府站的台中捷運列車上持菜刀及水果刀隨機攻擊乘客，造成包含主嫌在內共4人受傷，其中3人送醫救治，另有1人輕傷未就醫。受傷的許姓男子因上前搶奪兇器與洪嫌搏鬥，被外界稱呼為「長髮哥」。該案經法院審理後，最高法院今年8月駁回上訴，將洪淨判刑9年9個月定讞。

