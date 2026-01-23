都是橄欖油為何價差這麼大？營養師「1句話點破」 很多人其實用錯

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

很多人逛賣場一定都有這個疑問，明明都寫橄欖油，為何價格卻差了一大截？對此，營養師高敏敏表示，其實光是橄欖油，本身就分很多種，帶你看懂「橄欖粕油」跟「頂級初榨橄欖油」差在哪！

▲橄欖粕油（便宜）

橄欖粕油是橄欖果實初榨後剩下的果渣，需要透過化學溶劑萃取，再經過高溫精製處理。最低等級、風味較淡，多酚與維生素在精製過程中大量流失。

．優點：發煙點高、油品穩定，適合中高溫煎炒、炸物、做湯爆香。

所以它不是「營養型好油」，比較像是「功能型用油」。

▲頂級初榨橄欖油 EVOO（較貴）

使用新鮮高品質橄欖果實，經第一道冷壓物理方式榨取，全程不經化學處理。從原料到製程成本都高，價格自然也比較高。

．優點：最高等級、保留最多天然營養，富含多酚與維生素，有新鮮橄欖香氣。適合沙拉、涼拌、沾麵包、低溫烘烤或清炒。

幫身體減負擔 「油要用對」很重要

高敏敏提醒，橄欖油本身屬於單元不飽和脂肪酸，也就是大家常聽到的Omega-9油酸。它的優點是相對不容易氧化、適合日常烹調、對腸道潤滑有幫助。但要注意的是，再好的橄欖油，一旦高溫油炸，一樣會產生過氧化脂質。

（記者吳珮均、圖片來源：motionelements）

