都是毒品惹禍! 女子吸喪屍煙彈遭性侵 「付不出買毒錢」裸照外流

1名年輕女子購買喪屍煙彈與梁姓友人享，不料沒吸兩口就昏睡遭梁男性侵還被拍下裸照，還將影片傳給藥頭席男，由於女子一直沒付購買毒品的錢，席男就將裸照交給洪姓女友PO到IG限動，台北地檢署調查後認為2名藥頭涉犯《兒少性剝削防制條例》、《毒品危害防制條例》等罪，梁男則涉犯《刑法》趁機性交等罪，均依法起訴。

據了解，有詐欺等前科紀錄的席男，去年8月間，2度販售喪屍煙彈給1名年輕女子，這名女子買了毒品就找了好友梁姓男子一同施用，沒想到女子吸沒2口就昏睡不醒，梁男見狀竟起淫念，不僅趁著女子不醒人事予以性侵，還拍下其背部的裸照。

事後，由於女子向席男、洪女一直遲遲沒付毒品的錢，讓席男、洪女相當不爽，梁男得知後竟然將拍攝的性愛影片傳給席男，席男取得裸照後要女子在限定時間內付清購買毒品的費用，由於女子沒錢，席男就將裸照交給洪姓女友，PO到IG限動供人觀覽。女子不堪受辱因而報警處理。

台北地檢署調查認為席男涉犯《毒品危害防制條例》，另與洪姓女友共犯《兒少性剝削防制條例》，至於梁男則涉犯《刑法》趁機性交等罪，依法將3人提起公訴。

