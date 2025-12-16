都是涉詐助理費！高虹安二審貪污無罪 童仲彥：關就關了，沒事

對於高虹安涉詐助理費獲判無罪，曾因詐領助理費入監的前台北市議員童仲彥表示，自己關了就關了，「沒事」。翻攝品觀點YT「阿童之聲」



新竹市長高虹安涉詐助理費，今（12/16）二審宣判，貪污部分無罪，僅依「公務人員登載不實罪」判刑6月，得易科罰金。消息一出，外界關注其他身陷助理費案的民意代表，其中，曾因詐領助理費案的前台北市議員童仲彥，稍早發文表示，恭喜好市長高虹安，「阿童關就關了，沒事！好友們不要再line我」。

有「台灣阿童」封號的童仲彥，15年前在擔任台北市議員期間，涉嫌以人頭詐領助理費5萬多元，2022年被依《貪污治罪條例》判處3年10月確定，同年3月入監服刑，2023年10月假釋出獄。

童仲彥今年6月宣布「假釋期滿復出」，還秀出考取國考地政士、不動產經紀人2張證照，表示自己打算回故鄉開業，「一處開業全國執業」。

巧的是，童仲彥當年二審確定判決後，曾聲請再審，案子遭高院駁回，其中一名法官就是高虹安二審法官郭豫珍。當時駁回理由提到，「議員之公費助理補助費、春節慰勞金等均由議會編列預算支付，並非議員薪資之一部分，更非對議員個人之實質補貼，不能任由議員將其間差額挪作他用，甚至納入私囊，核與公務員加班費、值班費、差旅費及休假補助費之性質不相同。」

兩案相比再引起討論，對此，童仲彥在臉書發文，直呼「好友們不要再line我，恭喜好市長高虹安，阿童關了就關了，沒事」。

一番言論被網友大讚霸氣，「真的是條漢子 敬佩」、「了不起，真男人！」、「有氣度！」、「應該可以申請國賠了吧？白關了」。但也有人說童仲彥的情況與高虹安的不太一樣，無法相比。

