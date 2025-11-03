都是為了正名! 我設處愛沙尼亞代表處受阻2年！日媒爆料是為「這關鍵」......

愛沙尼亞首都塔林，圖中左後方的長赫爾曼塔（Long Hermann）為愛沙尼亞國會所在地。 圖：達志影像／美聯社 提供

[Newtalk新聞]

《日經亞洲》3 日報導，台灣原計畫在愛沙尼亞首都塔林設立代表機構，但雙方在名稱上意見分歧，使設處計畫陷入僵局。消息指出，台灣方面希望以「台灣」名義設立代表處，但愛沙尼亞方面傾向沿用「台北」名稱，以避免引發中國大陸不滿。

早在 2023 年，愛沙尼亞政府就宣布同意設立「台北代表處」，但兩年後，計畫仍未有進展。據報導，愛沙尼亞擔心若採用「台灣」名稱，可能重演立陶宛遭中國經貿報復的情況，因此態度謹慎。知情人士透露：「要求愛沙尼亞使用與立陶宛相同名稱是行不通的。當年德國曾協助立陶宛緩解部分壓力，但若愛沙尼亞仿效立陶宛，恐怕難以獲得歐盟內部支援。」

廣告 廣告

愛沙尼亞街頭。 圖 : 翻攝自觀察者網

愛沙尼亞外交部回覆《日經亞洲》時指出，2023 年內閣已決定接受設立一個非外交性質的「台北代表處」，這樣的形式符合愛沙尼亞對「一中政策」的立場。透過《日經亞洲》表示，雙方在各領域維持「友好交流」。目前台灣在拉脫維亞的代表處負責處理愛沙尼亞相關事務。

報導指出，台灣在立陶宛以「台灣」名義設處的經驗，至今仍影響歐洲各國對台命名的態度。2021 年立陶宛允許設立「駐立陶宛台灣代表處」，中國隨即降級兩國外交關係並實施經貿反制。

立陶宛總統瑙塞達後來曾表示，允許使用「台灣」名稱是「一個錯誤」，並在 2024 年 5 月公開建議應更改名稱，以修復與中國的關係。

立陶宛總統瑙塞達（前）尋求連任，在外交上，被指對台灣與中國的態度反覆。 圖：翻攝自瑙塞達IG

歐洲智庫「中歐亞洲研究所」執行主任馬泰伊·西馬爾奇克（Matej Simalcik）表示，立陶宛事件對其他歐洲國家起到了「威懾作用」，讓各國在推動類似設處時更加謹慎。國際危機組織分析師楊晧暐（William Yang）則指出，「過度糾結名稱等象徵性問題，可能讓近年建立的外交動能停滯。台北應聚焦具實質合作意義的領域，例如共同應對混合威脅及強化關鍵供應鏈。」他並呼籲歐盟成員國加強與台北的外交互動。

目前，除了立陶宛之外，台灣已在歐洲多國以「台北代表處」名義設立機構，包括捷克、斯洛伐克、波蘭、瑞典與芬蘭等國。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

（影）黑鷹大突襲! 布達諾夫親率特戰部隊入前線 烏重奪紅軍城主動權

(影) 烏軍多布羅皮利亞大反攻! 緩慢進攻欺敵 殲1200多俄兵 解放多個村莊