都是為了「台灣有事」！美中日三方領袖臨時通電話

川普跟習近平在上個月底見面後，首度通電話，這樣的互動頻率相當罕見，《華爾街日報》更報導，這通電話是習近平主動致電。中國官媒報導，雙方觸及台灣議題，還強調「台灣回歸是戰後國際秩序」。不過很顯然中美不同調，因為在川普的貼文中，對於台灣是隻字未提。不僅如此，今（25日）一早，川普也主動致電日本首相高市早苗。高市早苗指出，雙方確認日美緊密合作；日本內閣官房長官木原稔也透露，雙方確認將敦促中國承擔與其國際地位相符的責任。

日本首相高市早苗，一早就接到一通意外來電，更透露這次通話是川普主動提出。雙方談了印太局勢，也再次確認美日合作緊密。

日本首相高市早苗：「在目前的國際情勢下，在川普總統最近訪問日本之後，我相信我們已能確認日美之間的密切合作。川普總統告訴我，我們是非常親密的朋友，我可以隨時打電話給他。」

川普突然來電，也算是替日本在敏感時刻打了一劑強心針。因為幾個小時前，中國國家主席習近平罕見地主動打電話給川普，通話內容更擺明了衝著高市先前的台灣論。

央視主播：「習近平闡明了中方在台灣問題上的原則立場，強調台灣回歸中國，是戰後國際秩序重要組成部分。」

但看看川普在通話後發的貼文，說美中談了芬太尼、黃豆、其他農產品還有俄烏問題，唯獨對台灣隻字未提。

白宮發言人李威特：「這場通話歷時約一小時，非常良好的通話，通話重點是關於俄烏，更多是在美中貿易協議。」

美中各說各話，焦點南轅北轍，唯一同步的只有雙方關係超級強勁。川普更說，習近平邀請他明年4月訪中，而他也回請習近平明年底訪問美國。但不論哪一方的說法，從北京、華府到東京，三方都繞不開同一件事，也就是台灣有事，大家恐怕很難沒事。

