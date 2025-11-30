都是祖國的孩子！賽德克族美女網紅突喊「灣灣回家」網傻眼：祖墳冒黑煙

娛樂中心／綜合報導

自稱賽德克族的女網紅。（圖／翻攝自小紅書＠台灣黑糖糕好甜啊）

近年兩岸關係持續緊張，不少演藝圈名人選擇公開表態「我是中國人」，網紅館長（陳之漢）便是其中之一，他不僅頻繁前往中國，還多次在直播中發表親中言論。而近日小紅書突然出現一名自稱賽德克族的女網紅，多次拍片高喊「我們都是祖國的孩子」、「灣灣回家吧」，再度掀起網友關注。

女網紅落淚呼籲台灣人「回家」。（圖／翻攝自小紅書＠台灣黑糖糕好甜啊）

小紅書近日出現帳號名為「台灣黑糖糕好甜啊」的美女網紅，她在自介強調自己具有賽德克族血統，目前人在成都，還寫下「兩岸一家親」、「見證祖國的美好」、「分享兩岸好吃好玩」。這名女網紅經常拍片呼籲台灣人回歸祖國，甚至多次情緒激動落淚喊「灣灣回家吧」，「這種感覺就很像異鄉的遊子，在外面久了，媽媽叫你趕快回家，家裡有熱飯熱菜，你不孤單，這裡有很多人等著你的那種心情。」

女網紅強調自己熱愛中國，推崇兩岸統一。（圖／翻攝自小紅書＠台灣黑糖糕好甜啊）

除此之外，女網紅甚至拍片分享自己觀賞電影《賽德克·巴萊》的心得，要大家將這段歷史銘記於心，最後不忘強調「願世界和平」。面對中國網友在留言區表示「你們才是真正的台灣本土人」、「你是台灣土著中的土著啊」，這名女網紅也一一回覆：「但我有一顆中國心」、「嗯土著、原住民，但也不能阻隔我熱愛中國的心」。相關畫面曝光後，台網友紛紛直呼「祖墳都冒黑煙了，賣國賊」、「妳爺爺爬出來了」，不過也有人認為這名女網紅是假扮賽德克族博取網友眼球。

