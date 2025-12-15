都是藍莓！智利vs.祕魯「口感有差」海空運價差大

相同重量從智利空運來台的藍莓，比從祕魯海運來台的貴了近150元。（圖／東森新聞）





民怨都是藍莓價差這麼大！相同重量從智利空運來台的藍莓，比從祕魯海運來台的貴了近150元，水果行業者指出價格落差的主要原因是空運成本高很多，至於口感智利比較扎實，祕魯比較鬆軟。

整盒藍莓飽滿圓潤，一顆接一顆送進嘴裡，吃起來酸酸甜甜，吃法也很多元，而現在來到產季，就有民眾發現在A賣場空運來的智利藍莓一盒349元，在B賣場同樣重量的海運秘魯藍莓賣209元，相差近150元，產地運輸方式不同有差嗎。

民眾：「（空運）時間比較快，比較新鮮吧，當然是（選）空運，因為空運的時間比較短，空運的口感就不一樣，因為不同的國家品種不一樣。」

廣告 廣告

多數民眾認為產地不同口感差很多，水果行業者就指出智利藍莓口感比較扎實帶脆，秘魯藍莓水分較多，吃起來偏鬆軟，至於價格落差原因是產量和運輸方式。

水果行業者：「（空運）貴很多，大約如果我們目前來講的話，價位來講的話，（一盒）會差在30塊到40塊左右，從南美洲到這邊（台灣）來講的話，（海運）至少也要2個禮拜，空運來講大概一兩天就到了，如果到2個禮拜一定要進行冷藏，這是一定要的。」

業者說明其實市面上智利祕魯藍莓都以海運為主，過程中會冷藏，進到店內擺在常溫架上不會超過4小時確保新鮮，過年前祕魯藍莓為大宗，一盒大約65元，4～9月比較貴，大約90元，農曆年前後智利藍莓量會變多，價格跟祕魯差不多，但4月後可能來到100～130元。

水果行業者：「智利來講的話，出大約2個月左右就沒了，（為什麼），產量（少），（智利、秘魯藍莓）差不多，甜度也真的差不多，當季的話一定甜，如果不當季的話一定酸。」

智利還是祕魯，空運還是海運，藍莓有門道，但一般來說水果只要當季都好吃，就看民眾口味偏好。

更多東森新聞報導

Aqive攜手五結國中推動覺察教育 陪伴青少年探索內在力量

高中畢旅「0人報名」改上課 一票人揭2關鍵原因

古巴拒台人入境！我國「限制龍蝦進口」猛減7成

