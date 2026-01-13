都是被中國對手削價競爭拖累？歐洲汽車零件商近兩年慘兮兮，裁員人數累積超過10萬

相較於銀行與金融業主要面臨人工智慧（AI）帶來的裁員威脅，汽車零件供應商的危機更加迫在眉睫。位於歐洲的大小汽車零件供應商，過去兩年經營狀況真的不佳，多家企業相繼宣布裁員，超過10萬名員工因此被迫失業。在汽車需求疲弱以及來自中國競爭對手的激烈壓力下，產業持續承壓。

歐洲汽車供應商協會Clepa提供《金融時報》的數據顯示，2025年零件供應商合計裁員5萬人，是繼2024年的5.4萬人之後，又一個新高時間點，顯示這個產業不僅陷入困境，至今似乎仍未能止血。協會秘書長克里格（Benjamin Krieger）表示，「這是一個前所未有的局面，過去兩年、整個產業裁撤超過10萬個工作機會，迄今我們還未能止血。」

前一次面臨類似嚴重慘況的時機點，是發生在新冠疫情肆虐全球期間，歐洲供應商在2020至2021年、合計裁員5萬3700人。然而，即使疫情早已解封多時，歐洲各國汽車需求至今仍低於疫情前水準，新款電動車被市場接受程度更是非常有限。整體汽車產業表現不佳，迫使車廠在歐洲各地削減產量，進一步衝擊零組件製造商生計。

在歐洲廠商眼中，導致這個結果的肇事者就是中國企業，對方靠著低價、持續提高在歐洲汽車市場的市占率，克里格無奈表示，「房間裡的巨龍就是中國。他們把技術成熟、價格極低的車輛推向歐洲市場。」

美國福特汽車位於肯塔基州的生產線。（美聯社）

整理外媒過去針對歐洲零件商裁員的報導，最大汽車零件供應商博世（Bosch）在2025年9月宣布，預計將在2030年前、裁減1.3萬名員工，以此解決公司每年25億歐元（約新台幣922億元）的成本缺口。總部位於德國斯圖加特的馬勒集團（Mahle GmbH），則在11月宣告裁減1000人，主要集中在歐洲與北美。

除了2025年裁員，將時間再往前推到2024南，包含Valeo、Forvia與Schaeffler等在業界具有一定知名度的廠商，先後宣告裁員數千人，全球第四大輪胎品牌的馬牌輪胎（Continental），旗下汽車零件部門也面臨裁員危機，最終不只縮編規模，還分拆以Aumovio品牌獨立運作。

德國汽車零件供應商博世（Bosch）。（美聯社）

馬勒集團執行長法蘭茲（Arnd Franz）受訪時表示，目前「很難說」這個產業是否已遭遇最差的局面，或是在2026年仍將持續面臨挑戰。

「我們原本對2025年抱有正面期待，但隨著美國總統川普（Donald Trump）上台，推動全面關稅措施，導致汽車零組件需求成長不如預期。如今整個產業承受的壓力，意味著未來兩年、甚至三年內，將出現一波整併潮與產能調整。」

法國法雷奧集團執行長佩里亞（Christophe Périllat）說法更直接，他認為、整個歐洲汽車零件產業，正面臨一場「達爾文式轉型」，假使布魯塞爾當局未能有效保護產業，免於繼續和中國惡性競爭，歐洲只會持續流失更多工作機會。

事實上，歐盟執委會確實在考慮，推出對應保護措施，引入「歐洲製造」（Made in Europe）」的標準，強制對應產業和廠商，必須讓一定比例的零件在歐洲本地生產製造。

這個自我保護機制，受到法雷奧在內的零件製造商大力支持，甚至希望歐盟提高限制比例，強制要求歐洲製造零件必須不低於75%，才能維持現有產業規模與經濟效益。但看在奧迪、福斯（VW）等汽車製造商眼中，卻反對這些提案，他們擔心、假使因此被迫使用「成本較高」的歐洲製零件，將大幅削弱自身市場競爭力。

協會秘書長非常認同、這項即將在1月底上路的規定，他相信在相同的制度框架下，歐洲企業絕對有能力與中國對手一較高下，「我們確信，如果大家都在歐盟內生產、適用同一套規則，中國與歐洲企業將能在公平條件下競爭！」

