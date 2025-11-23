都是記憶體惹的禍！傳聞Xbox主機將迎來「第三度」漲價！

微軟旗下的 Xbox Series X／S 遊戲主機，在過去 1 年時間裡，連續兩次調漲 售價，引起許多玩家抱怨。但讓人措手不及的是，接下來微軟恐怕還會再次調漲第三次。根據知名硬體爆料者 Moore's Law Is Dead 的消息，由於受到上游供應鏈波動的影響，可能會造成 Xbox Series X／S 遊戲主機的生產成本增加，迫使微軟不得不再次調整售價。

Xbox 將會面臨第三次漲價？（示意圖，圖源：Getty Images）

傳出漲價的主要原因，是全球記憶體供應鏈的短缺與價格上漲。爆料內容提到，目前供應鏈正面臨嚴峻的記憶體短缺問題，導致 DRAM 以及固態硬碟（SSD）所需的 NAND Flash 快閃記憶體價格全都上漲。這波關鍵零組件的成本增加不只是衝擊了 PC 硬體市場，也直接波及到遊戲主機產業，讓製造商難以維持原價。

然而索尼似乎沒有這問題，因為 Moore's Law Is Dead 提到，根據他所獲得的消息，索尼早就提前計劃好，在價格最低點時購入了大量的 RAM，有足夠的 GDDR6 庫存，至少短時間內不會有太大的影響。