都是近海地震 板塊碰撞高度警戒

0403地震後，花蓮地震頻傳讓當地民眾心情緊繃，而昨8號晚間再度出現明顯搖晃，沒想到同一晚，日本青森外海也發生規模7以上強震並發布海嘯警報，雙震接連發生，也讓台灣民眾格外關注是否彼此之間，存在關聯。

「等一下，啊。」

花蓮東大門夜市的手搖飲店，突如其來的強烈搖晃，店員嚇得一時不知所措，而另一頭來到夜市入口，招牌同樣也不敵地震威力，應聲倒塌。

地震測報中心主任 吳健富：「(這次地震)是以板塊的碰撞擠壓，為一個主要的原因，在我們台灣東南部這邊，是板塊在碰撞擠壓上來的時候，在花蓮這邊開始往下隱沒，所以從這裡(震央)從淺到深，都有不同的地震會發生。」

這起地震發生在8號晚間7點多，花蓮近海測得芮氏規模5.7的有感地震，而湊巧就在3個小時後。

日本青森又發生規模7.6強震，日本政府甚至緊急發布海嘯警報，讓民眾心惶惶。

臺灣大學地質科學系教授 陳文山：「日本青森縣的這個地震，它的隱沒帶跟台灣這邊來講，是屬於不同的隱沒帶，如果詳細要講的話，青森縣(昨)天的這個地震，可能是受到今年的堪察加半島，那個8.7地震的影響，因為它就是在北邊而已，可能會機率比較大。」

專家表示，日本青森跟台灣相距至少2000公里，加上是屬於太平洋板塊的隱沒帶活動，與台灣主要受影響的菲律賓海板塊，並非同一系統，因此對台灣的影響相當有限，提醒民眾無須過度恐慌。

