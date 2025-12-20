都是騙局！男女雙方「互瞞已婚」相親交往 網友嘲諷：天生一對

已婚的李男和已婚的李女在婚友社認識，進一步交往。圖／翻攝新京報

會到婚友社相親的男男女女，不應該都是單身嗎？但是中國湖南一對在婚友社認識的情侶，都是隱瞞自己已婚的身分來到婚友社，經由介紹之後交往，後來雖然雙方都知道對方已婚，竟然還是選擇繼續交往！直到男方主動告知女方的丈夫，激怒他找人圍毆受傷，這件荒唐的鬧劇才曝光。

綜合中國媒體報導，今年5月，李姓男子到婚友社找對象，認識了自稱已經離婚的李姓女子，兩人很快就確定了戀愛關係，非常開心的交往。直到有一次李男要匯款給李女時，發現李女的戶名姓氏是「周」，覺得不對勁，不停追問之下，李女才坦承自己根本還沒離婚，只是跟老公感情破裂，所以才會去婚友社尋找新的對象。

廣告 廣告

李男這時也向李女坦承，原來他自己也沒有離婚，不僅有老婆，甚至連孩子都有了！兩人互相坦承已婚身分後，李男問李女要不要離婚，如果李女選擇不離婚，那麼自己就會放棄這段感情。李女答應他說一定會離婚，但到了8月都遲遲沒有行動，李男再也忍不住，自己找到李女的老公肖姓男子，還把自己和李女交往的證據、對話的截圖都傳給肖男。

李女老公肖男看了非常生氣，11月27日晚間，李女以還錢為理由，將李男叫到指定地點，李男到場後，就被肖男和一票人圍毆，說要打死他。最後友人報警，才結束了這場圍毆。

李男被肖男找來的人圍毆。圖／翻攝新京報

警方介入調查後，雙方對事件的描述有明顯矛盾，李女說是李男威脅自己交往，還威脅要去李女公司鬧事；肖男則生氣的說：「一個男人偷別人老婆還有理？」但他聚眾打人也是事實，逃不了法律責任。

事件曝光之後，網友們紛紛留言表示「這對男女還挺般配的，都說一樣的謊」、「臥龍鳳雛天生一對」、「半斤和8兩就是這麽在一起的」、「一直聽說工作有騎驢找馬的，原來婚姻還有騎驢找馬的」、「祝他們天長地久就好了」、「都是人才」、「天生一對，超配的」、「雙雙出軌」、「兩個都不是什麼好東西」、「是為了尋求刺激還是啥啊？就不能離了再好好在一起嘛？而且還沒離婚就開始相親」。

《鏡報》關心您： ◎拒絕暴力 請撥打110 ◎反校園霸凌專線：1953 ◎反職場霸凌專線：1955 ◎法律扶助基金會：(02)412-8518



回到原文

更多鏡報報導

他簽「不罵老婆合約」 嘴賤罵這句…法官判：房子過戶給老婆

4歲幼兒體內竟有96種「有毒化學物質」 乳液、玩具都中標！醫：別碰3物品

搭機託運行李「被壓爛凹陷」超悽慘 880萬網友驚呼太扯了