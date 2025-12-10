〈都是weather你〉爆紅！就以斯才公開認愛 悲曝「父親猝逝」陷低潮

記者徐珮華／台北報導

JOYCE就以斯曾以歌曲〈都是weather你〉爆紅，近日推出個人首張專輯《才華換桃花 Talent Flower》，名稱源於Andr稱她是「把桃花拿去換才華的狠人」。這張歷時一年半打磨的專輯，記錄她這段日子人生中的劇烈轉折，感情狀態終於脫離「母胎單身」；之後又面對父親猝然離世，一夕之間被迫成長，也重新思考創作意義。

JOYCE就以斯推出首張專輯《才華換桃花 Talent Flower》。（圖／放飛音樂提供）

JOYCE就以斯日前舉辦專輯小型搶聽會，分享這段日子經歷人生幾個重要事件，並學會接受「難過也沒關係」，寫下更多能在低潮時安慰自己的歌曲。談起戀愛話題，她自曝曾一度苦惱如何公布自己不再是母胎單身：「最後決定還是用我最熟悉的方式，用音樂告訴大家。」

廣告 廣告

JOYCE就以斯舉辦聽歌會分享近況。（圖／放飛音樂提供）

新歌〈不怕孤寂〉誕生於JOYCE就以斯情緒最低潮的時期，她坦言當時無法克服悲傷而向諮商師求助，對方卻給了她一句力量：「也許悲傷和快樂一樣值得被紀錄。」沒想到就在騎車回家路上，旋律突然悄悄浮現，她便順著那道光寫下這首歌，作為獻給媽媽與家人的心意。神奇的是，她在錄音當天隨手拍下一張樂譜照，竟是手機裡的「第88,888張」照片，彷彿父親就在身旁陪伴完成這首歌。

歌曲〈無限等待〉、〈就算覺得今天很難受〉也延續這份真實情緒，從深深思念一個人的糾結，到願意接住自己的脆弱。她說「這些歌不是要讓人快樂，而是在悲傷時陪著大家」，在誠實面對自己後，也重新找回創作的力量。

更多三立新聞網報導

恭喜陳晨威、啾啾登記結婚了！才宣布求婚成功 甜吻畫面曝光

阿信「朱孝天開嗆前夕」吐沉重心聲！F4吳建豪太暖心…1舉動被狂讚

李芷婷認愛穩交2年男友！談《全明星》隊友小煜離婚 鬆吐婚姻觀

那對夫妻妮妮班級性騷霸凌！Nico爆愛女「上月突住院」驚喊：細思極恐

