〈都是weather你〉社群爆紅！JOYCE就以斯揭內心痛處 尋求諮商師拉一把

【緯來新聞網】創作女歌手「就以斯（JOYCE）」以歌曲〈都是weather你〉在網路上爆紅、累積400萬次觀看，12日將發行首張創作專輯《才華換桃花 Talent Flower》，記錄人生中的劇烈轉折，其中對父親的思念是情緒最低潮的時期，當時因無法克服悲傷向諮商師求助。

JOYCE就以斯開朗活潑。（圖／放飛音樂提供）

就以斯有「純愛天然系唱作歌手」的封號，但在開朗的背後，卻經歷喪父之痛，因諮商師的一句話得到力量，「也許悲傷和快樂一樣值得被紀錄」，就在騎車回家的路上，旋律突然悄悄浮現，便順著那道光寫下這首歌，作為獻給媽媽與家人的心意。



感到神奇的是，在錄音當天，她隨手拍下一張樂譜照，卻意外發現竟是手機裡的「第88888張」，當下感覺彷彿父親就在身旁，陪著一起完成這首歌。

JOYCE就以斯舉辦聽歌會。（圖／放飛音樂提供）

作品發行前夕，她舉辦小型聽歌會，親手製作簡報，將1年半的創作歷程重新整理，向大家呈現專輯的概念、成長脈絡與每首歌曲的靈感來源。活動開始前，她坦言既興奮又緊張，笑說：「感覺好像在做大學期末報告！」



談起戀愛話題，她其實曾一度苦惱，要如何向大家公布自己不再是母胎單身，目前穩交中，開心說：「最後決定還是用我最熟悉的方式，用音樂告訴大家。」



《才華換桃花 Talent Flower》製作陣容堅強，由守夜人團長WiFi秦旭章擔任A&R統籌，新銳製作人楊峻綱共同打造整張專輯，作品以木吉他為核心，融合Chamber Folk、Indie Pop、Electric Pop、R&B、Soul等元素，12月12日全平台發行。

