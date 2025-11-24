都更卡在整合？產官學齊推「整合人制度」 加速500萬老宅待更新

日前舉辦的第12屆都更高峰論壇，聚焦整合人制度化與專業化，吸引眾多民眾前往聆聽。（圖／林榮芳攝）

都市更新中，整合往往也是最艱難的起步，面對台灣近半數老屋高齡都超過30年，如何加快都更一直都是重要議題。中華都市更新全國總會日前舉辦「都市更新高峰論壇」，以「都更整合」為核心議題，齊邀產官學與民間代表分享經驗，認為建立「整合人」制度，才能加快整合速度和成功率。

論壇出席貴賓包括內政部政務次長董建宏、台北市副市長張溫德、台北市議會議長戴錫欽、國家住都中心董事長花敬群等皆蒞臨現場。

中華都市更新全國總會理事長江宏志指出，台灣在經濟快速成長的同時，住宅環境仍面臨老齡化與老宅普遍存在的問題，超過500萬戶的老宅需要更新，尤其長輩居住環境亟待改善。政府在都市更新過程中需提供資源與輔導，從房屋整合到危老重建，每個環節皆須制度化與專業化。

廣告 廣告

中華都市更新全國總會創會理事長吳錦宗則提及，都更最困難也是最關鍵的第一步是整合，若整合失敗，後續程序將無法推進。因此，從自主更新到危老重建，透過法治化與制度化的整合機制，是提升都更效率與成效的核心。

花敬群則點出都更整合成功關鍵，就是社區與業者彼此間要建立信任關係。他說，業者要讓自己值得信任，別人才有辦法信任你，如果沒信任基礎，地主糾結於一坪換一坪、要選RC還是SRC，那些擬定事業計畫的設計規畫，也是空談。

因此，整合還是要解決不被信任的因子，他建議，整合產業缺乏法制規範這一塊應補強，整合業要成為值得被信任的專業，而社區願意信任被認證的專業，才能加快整合速度和成功率。

然而，整合人角色需要專業化和制度化，必須建立整合人認證制度，例如設立「都市更新輔導平台」整合建築師、估價師以及地政師等資源。中華資產鑑定中心董事長楊三峰就認為，制度化、法治化的整合機制，能讓整合人與服務業合法化、納稅化，提升整個行業信任度，保障居民利益。

花敬群表示，都更是一條漫長且艱難的道路，唯有政府、企業、都更危老整合人與市民共同參與，並讓整合人立法合法化，才能真正永續並提升品質。

活動邀請中央及地方政府首長、都更專家、整合業者、建築及金融界代表參與。（圖／林榮芳攝）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

搬來台灣「人生最糟決定」！老外嘆：生活像疲勞轟炸 親吐心累原因

時隔5年再訪日本卻大改觀！ 他曝「4大差異」：越來越像台灣

TWICE子瑜講內心話落淚 團員心疼：講一小時也可以