都更後生活機能下降 他嘆「小吃店全沒了」大票人搖頭

台北市邁入大都更時代，不過不是所有民眾都支持都更，一名長期住在大同區的網友表示，都更後雖然市容變好，但生活機能卻下降，原本住處樓下都是店面，如今只剩房仲及當鋪，平價的小吃店都沒了。話題引發許多討論，不少網友直言，「你要的機能也是蟑螂、老鼠喜歡的，通常是別人的嫌惡設施。」

一名網友日前在台大批踢踢home-sale板發文表示，一直以來都住在北市大同區，當地很多舊建築都在進行危老都更，不過他發現，都更後雖然市容變好，但生活機能卻下降了。

原PO提到，一些住宅的樓下原本都是店面，後來變成純住宅，就算有店面也都是房仲、當鋪這類，平價的小吃店都沒了，他好奇「這樣如果一直都更，會不會生活機能反而下降呢？」

貼文引發熱烈討論，許多網友直言，「你要的機能可能是別人的嫌惡設施，尤其是賣吃的」、「你要的機能也是蟑螂、老鼠愛的」、「你想要有小吃，但是油煙、蟑螂、老鼠，人家可能不想要」、「一樓有超商已經是極限了，不要賣一些吃的。」

也有網友認為，「你舉例的地方附近就是寧夏夜市、家樂福」、「小吃、鹹酥雞這些，叫外送15分鐘都可以送到，還是很方便。」另外有人直言，重劃區還是會有蟑螂、老鼠，但會比較少，不過奇怪的味道真的少很多。

