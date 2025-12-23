都更後「生活機能下降」！居民嘆：廉價小吃都沒了

近日一名長年居住在大同區的網友表示，都更雖然能讓街景變得新穎整潔，卻會讓生活機能大打折扣，原本熟悉的街邊小吃逐漸消失，只剩下房仲業者與當鋪進駐，貼文曝光後引發不少網友討論。

有網友質疑都更雖然市容變好，但是生活機能可能反而卻下降了。（圖／中天新聞）

原PO在PTT的home-sale看板發文指出，一直以來都住在北市大同區，近年不少老屋進行危老或都更改建，「雖然市容變好，但是生活機能反而下降了」，一些住宅的樓下原本都是店面，後來變成純住宅。

原PO提到，即使規劃一樓店面，進駐的也多半是房仲公司或當鋪以及代銷，過去常見的廉價小吃已幾乎不復存在，讓他不禁質疑，若都更一直持續推進，是否反而會讓生活機能逐漸弱化。

貼文曝光後引來大量回應，許多網友持不同看法，「你要的機能是越南小吃、鹹酥雞的話，外送15分鐘都可以叫到」、「對新世代來說，咖啡廳比小吃店實用」、「你要的機能對很多人來說是嫌惡設施，尤其是賣吃的」、「小吃你想要，但是油煙還是蟑螂老鼠人家可能不想要。」

此外，也有網友指出，原PO提及居住的地點周邊本就鄰近寧夏夜市、量販店等商圈，就算沒有街邊小吃，也能透過外送快速解決三餐，生活未必真的不便。也有人補充，重劃或都更後的區域並非完全沒有蟑螂、老鼠，但數量確實減少，異味問題也明顯改善。

