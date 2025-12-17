都更成功經驗交流 基隆市府團隊赴新北取經





基隆市長謝國樑今（17）日為吸取新北都更成功經驗，率領基隆市府團隊來訪，新北市長侯友宜親自接待，大方分享推動都更三箭政策、大面積公辦都更、微笑三曲線規劃整體開發、城市發展的更新轉型等成功經驗，希望能透過彼此政策機制、經驗交流，加深城市間的合作與友好情誼。

侯友宜表示，新北「都更三箭」達成豐碩的成果，108年至今多元都更申請量已超過2,100件，核准1,481件，是之前累積量的7.9倍，藉由以捷運帶動城市發展、主幹道沿線都更、危老建築優先協助3大策略，加速老舊及危險建築物參與多元都更，並且隨時滾動檢討各項行政規則及流程，精進審議效率，提供民間辦理都市更新需要的各種協助。在110年成立「新北市住宅及都市更新中心」，更為新北公辦都更注入新量能，成功推動如「永和大陳地區」等大面積公辦都更案。

廣告 廣告

另為讓新北市實現2030願景，以板橋、新莊、三重三都心作為發展軸心，並沿微笑三曲線規劃整體開發，隨著新店十四張B單元、五股夏綠地、新泰塭仔圳、秀朗橋北側、土城司法園區的推動，再以捷運串聯各整體開發區，逐步推動城市機能及風貌改造。

此外，透過簡化審議流程、訂定通案原則、建立跨部門協調機制等，加速重要都市計畫變更案件開發期程，使土地使用分區符合城市發展，並增加核心地區公設空間，同時透過引導私人捐贈設置公益設施，打造友善宜居城市。

基隆市府團隊此次來訪，也正面臨到推廣老舊危險房屋都更、公辦都更整合招商、舊城區機能翻轉等課題，新北市不吝分享在「都市更新審議推動經驗」及「都市計畫變更審議機制」上的成功經驗，彼此交流相長、獲益匪淺。都更是必然的趨勢，兩個城市的民眾同樣對於都更有迫切需求，新北市展現加速推動都市更新的決心及魄力，持續透過各項措施及施政作為，朝著讓市民安居樂業的目標前進。

更多新聞推薦

● 「不副署、不公布、不執行」 黃國昌：賴政府公然向法治宣戰，籲全民做好長期抗戰