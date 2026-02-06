都更政策掀攻防！翁震州批黃國昌包裝舊政見 陳世軒嗆只想政治操作

民眾黨新北市議員陳世軒。 圖：周煊惠 / 攝

民眾黨新北市長參選人黃國昌今（6日）偕同新北市議員陳世軒等人召開首場政見記者會，提出「都更三新箭」，但民進黨新北市議員翁震州批，內容多為新北市長侯友宜政見，並批陳世軒竟拿海砂屋當例子，忽略新北早通過相關修正案，對危險建物都更，經過相關程序，即可執行強制拆除不同意戶。對此，陳世軒反擊，他談市政執行實際困境，翁震州只想著政治操作。

陳世軒於臉書發文指出，去年6月， 新莊一棟海砂屋的天花板掉落，砸傷兩名孩童，原來這棟海砂屋6年前就申請都更重建卻一直卡關 。這不只是新莊，也是全新北海砂屋實質面臨的困境，結果同選區的翁震州只急著攻擊他，新莊海砂屋的事情才發生不過半年多，翁震州怎麼這麼快就忘了，還是只想政治操作才選擇看不到問題。

陳世軒表示，難怪，當初他在頭興街為了學童及行人交通安全要畫紅線，「翁震州也可以為了他的選票樁腳，故意跟行人安全唱反調，阻擋劃設紅線。」

陳世軒說，政見不是政治攻防，更不是選擇性失明，活在自我堆築的泡泡裡不願面對現實。「要談城市治理，還是先把最基本的功課搞懂吧！」

翁震州於臉書發文評論黃國昌提出「都更新三箭」，他酸內容多數都是現任新北市長侯友宜去年提出、也正在執行的事情，只是換個名字重新包裝上架。翁更批，陳世軒竟拿海砂屋當例子，忽略新北市早通過「新北市都市更新權利變換實施者申請拆除或遷移土地改良物辦法」修正案，針對危險建物都更，經過相關程序，即可執行強制拆除不同意戶，加速消弭危險環境。他砲轟，「政見不是剪貼重發，更不是把現況當成願景。要談城市治理，還是先把最基本的功課做好吧！」

