都更政見被綠營批「換名加蔥」黃國昌：卓冠廷滿意新北都更處理速度嗎？

民眾黨新北市長參選人黃國昌提首波都更政見，被綠營議員批評是「換名加蔥」黃國昌今回應，民進黨議員只急著噴政治口水。(記者黃政嘉攝)

〔記者黃政嘉／新北報導〕民眾黨新北市長參選人黃國昌昨提出首波都更政見解決老屋問題，但民進黨新北市議員卓冠廷批評黃的政見是拿新北既有政策「換名加蔥」、避開爭議案件，黃國昌今受訪回擊，民進黨議員只急著噴政治口水，他問卓冠廷滿意新北現在都更的處理速度嗎？如果他都覺得很滿意的話，「他顯然才是真正離新北市民的距離非常的遙遠」。

黃國昌今天在新莊宏泰市場掃街前接受媒體聯訪，對於民進黨議員批評他昨提出「都更3新箭」政見，他表示，民眾黨在意的，是新北市需要改變的現況，看到的是民眾的痛苦，而民進黨議員只急著噴政治口水，看不到市民真正需要，「卓冠廷只要回答1件事情，對於新北現在都更的速度、處理，他滿意嗎？如果他都覺得很滿意的話，那他顯然才是真正離新北市民的距離非常的遙遠」。

廣告 廣告

民眾黨籍新北市議員陳世軒表示，昨天民進黨議員的論調都是「這些我們已經在做了」，現在是所有民進黨議員變成了侯友宜市府的發言人嗎？在立場上其實是蠻奇怪的，為了攻擊黃國昌，他們不惜去當侯友宜的發言人。

陳世軒昨在都更政見會上提到新莊海砂屋狀況，民進黨新北市議員翁震州說，陳世軒忽略新北市早通過「新北市都市更新權利變換實施者申請拆除或遷移土地改良物辦法」修正案，針對危險建物都更，經過相關程序，即可執行強制拆除不同意戶，加速消弭危險環境。

陳世軒今強調，去年6月，新莊就是因為海砂屋問題造成天花板剝落砸到2個小朋友，到今天還在處理，這些現況都發生市民的日常生活中，民進黨的民意代表為做政治攻擊，無視現況，不惜當侯市府發言人，「我覺得是有點錯亂，他們的角色跟立場到底是什麼」。

【看原文連結】

更多自由時報報導

黃國昌拋都更政見 卓冠廷：都是新北都更政策

王義川酸建商女婿談都更 黃國昌反擊「政治小丑」

蕭旭岑諷谷立言「比科長大一點」 張育萌嗆：那盧秀燕今天見誰？

自由爆新聞》高市早苗選情「最新預測」氣死中共！美挺台狠招挑戰一中

