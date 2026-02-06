都更政見遭酸建商女婿 黃國昌反嗆蘇巧慧

▲民眾黨主席黃國昌宣布參選新北市長，在新莊競選總部舉行「都更新幹線 快速效率三新箭」政見記者會。（圖／記者呂炯昌攝，2026.02.06）

[NOWnews今日新聞] 黃國昌宣布參選新北市長，今（6）日在新莊競選總部舉行「都更新幹線 快速效率三新箭」政見記者會。不過，民進黨立委王義川卻酸「建商女婿要開一場關於都更要怎麼樣才會比較快的記者會。」對此，黃國昌痛批王義川是政治小丑，並反酸民進黨新北市長參選人蘇巧慧，「蘇貞昌騙神明，也沒叫蘇巧慧別拜廟！」

黃國昌今日在新莊競選總部舉行「都更新幹線 快速效率三新箭」政見記者會，新北市議員參選人陳怡君、林子宇，以及新北市議員陳世軒等人也出席，並於會後受訪。

黃國昌日前直播收受30萬抖內（意指捐款贊助），內政部長劉世芳稱「抖內不符合現金管道」，未來要朝禁止政治獻金抖內方向修法，黃國昌回應表示，劉世芳說未來要朝一下修法的方向來加以研議，劉世芳的發言不就代表了目前依照現行的法規，根本沒有任何違法基礎嗎， 同樣一個劉世芳 自己的發言內容可能著重於 肆意地展開政治攻擊跟抹黑，連自己講話的內容都自打臉毫無自覺。

黃國昌說，「我公開這樣說，黃國昌是一個非常遵守法律的人，在我有公職的身份，或是我登記成為公職候選人之後，當然適用政治獻金法的規定」。 但是民進黨的雙標讓人簡直看不下去，他現在沒有公職的身份，針對我的YT在那邊大作文章，真正有公職身份的人開著YT在接受抖內，他從來沒有聽過民進黨說過任何一句話，難道在台灣現在變成了只要顏色對了，抱緊民進黨的大腿怎麼樣幹，民進黨政府都沒有意見？ 相反的，只要你敢站出來批評民進黨政府的違法濫權，即使一切合法的行為，也要被這些掌握權力的政治人物拿來做為政治攻擊的對象嗎？

黃國昌說，「至於王義川這個政治小丑所發表的言論，其實就並沒有回應的必要」。 他那個比根本不倫不類，就像蘇貞昌去騙神，他也沒有說蘇巧慧因此不能去拜廟一樣， 但是他要比較慎重的回答這個問題。 從他2015年辭掉中央研究院研究員的工作踏入政壇，他的岳父莫名其妙地捲入了所謂的政治漩渦當中。 對他進行攻擊，試圖要把他的岳父當成是政治地環境，但他可以很坦蕩地告訴各位，黃國昌參政以來。 民進黨有臉討論他跟政商的關係，他公開邀請賴清德總統攤開民主進步黨收了多少建商的政績現金？ 過了多少包庇建商的政策。

黃國昌表示，相反的。 黃國昌在面對有關於居住正義問題的時候，寸土不讓，他一天到晚在立法院做他們所謂違反岳父利益的事情，他岳父從來沒有跟他抱怨過，家人雖然是家人，他有他的工作，但是他作為民意代表、作為政治人物，他捍衛居住正義，要幫所有的租屋族，要幫所有的年輕人爭取權益的決心，從來沒有因此而有任何的動搖或改變。 今天這樣子的政治抹黑跟批評竟然是建商的好朋友，民進黨的政治人物所發動。 他只有感到深深的悲哀。民進黨的無恥真的是沒有下限。

