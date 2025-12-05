都更最速傳說番外篇／建商為都更什麼招都有 失業在家的小孩也成敲門磚

雙北市仍有許多老舊公寓待都更，建商為了整合成功，什麼招都會用。（本刊資料照）

佳元建設機構董事長蔡錫全把都更當成是一門心理學。外界稱不願參與的都更戶為釘子戶，他要同事改稱「意見戶」。蔡錫全感慨地說：「一個案子整合成功，背後可能有一百個失敗。我相信誠意能感動一切，但有時不是這樣。」

「都更不是蓋房子，是拆解人心。」佳元建設機構董事長蔡錫全如說。歷經78家建商、整合20年未成的板橋新埔區土地，他接手2年，最後一戶在他陪唱卡拉OK多次後，條件還是僵持不下，「最後是住戶當代書的女兒都看不下去，跟爸爸冷戰。因為她看得出我已經做好沒成的打算。」

蔡錫全感慨地說：「一個案子整合成功，背後可能有一百個失敗。我相信誠意能感動一切，但有時不是這樣。」

站在剛完工的「佳元松江」前，佳元建設機構董事長蔡錫全感慨地說：「為了讓基地三面臨路，當時打算把隔壁八戶舊公寓一起整合，其中一戶就是談不下來。」

佳元位在松江路的整合案，就有其中一戶談不下來，導致無法三面臨路。蔡錫全說：「權狀24坪，我開出35坪加一個車位條件，換算起來，都更後還多賺1千萬元，但她硬跟我要2戶…。」

建商為了整合成功，什麼招都會用。蔡錫全笑說：「搞都更，有些建商真的是什麼都想得出來，但都錯了。」他舉例說：「有的建商鎖定好標的後，發現阿公阿嬤跟爸爸媽媽正擔心小孩怎麼畢業到現在，還躺在家裡沒有工作，就去把都更戶剛大學畢業的小孩子全拉來當員工，因為這樣去跟隔壁鄰居按電鈴、進出比較方便。案子做完了，工作保不保就再說。」

他指出，有些建商還會送大電視、招待阿公阿嬤去日本旅行，而且只送最便宜的九州，再哄他們簽合約。「合約裡給人家藏東西，事後住戶發現，結果翻臉，整個都更案就卡住了。」「這種東西藏不久，也不應該藏。」

蔡錫全強調，黑心建商靠小伎倆短期可能成功，但會傷害信任，「耐心、透明、尊重住戶權益」才是王道。

