都更最速傳說1／1坪換1.5坪外加一個車位地主還不滿足 他果決切割 住戶哭求他再等等

站在剛完工的「佳元松江」前，佳元建設機構董事長蔡錫全感慨地說：「為了讓基地三面臨路，當時打算把隔壁八戶舊公寓一起整合，其中一戶就是談不下來。」

都更案整合動輒耗費10年，成軍才12年的佳元建設機構卻已完成十多案，全因董事長蔡錫全紮實的開發底子。他在雙北創造出多個都更危老最速紀錄，包括2個多月完成「佳元臨沂」危老程序，以及僅花22天完成「佳元植」都更審議。

深厚的都更整合功力，來自於經歷過板橋林家資產管理、宏普、鄉林建設開發部的淬鍊，在磨劍18年後、45歲才創業。他以快打旋風的速度，去年推案近80億元。交出漂亮的城市戰成績後，他再切進北士科重劃區，要在建商競技場的重劃區內，用生活品味創造產品價值。

跟著佳元建設機構董事長蔡錫全從北市民生東路二段的「佳元當代美術館」巡完工地後，他領著我們穿梭在中山區的巷弄內，走到錦州街時說：「我發現這條街幾乎不會暗下，早上有市場，到下午商店都開了！我查過它的story，現在這些服飾店，以前都是舶來品店。」

當機立斷 果決不僥倖

「我喜歡鑽、喜歡繞。跟買房子一樣，你沒有看過50間房子，那一間屬於你的不會冒出來。我若沒有去每一個商圈、認真鑽研研究，那塊地冒不出來。」佳元以快速整合都更危老案在市場上建立知名度，已累積20個開發案，去年推案量近80億元，雖屬於小型建商，但單單一個中山區幾公里內，進行中或完成的都更危老案就有4個。

佳元靠都更危老案在市場上建立品牌知名度，蔡錫全去年親自擔任代言。（佳元建設提供）

基地只有百坪大的佳元松江，菱格紋設計外觀新穎時尚，氣勢不輸旁邊的千坪基地豪宅。

站在剛完工的「佳元松江」前，蔡錫全感慨地說：「一個案子整合成功，背後可能有一百個失敗。我相信誠意能感動一切，但有時不是這樣。」他指著倚在新建案旁的舊公寓說：「為了讓基地三面臨路，當時打算把隔壁八戶舊公寓一起整合，其中一戶就是談不下來。權狀24坪，我開出35坪加一個車位條件，換算起來，都更後還多賺1千萬元，但她硬跟我要二戶…。」

整合破局後，舊公寓另一位想都更的蔡媽媽哭著拜託他再等一下，但蔡錫全當機立斷切割此棟，僅以三個月時間就完成危老重建程序。

考量台灣多地震，佳元從「當代美術館」到「瑞吉」「織川」，蔡錫全都採用等級最高的「耐震標章」，由公證單位派駐監督人員全程在工地，需多花1,500萬元。

百坪基地 外觀不輸千坪豪宅

佳元松江基地面積僅一百坪，與興富發建設的「松江一號院」對望。「我最喜歡跟人家對打。你用千坪做得好沒什麼了不起，我一百坪能讓路人抬頭看一眼，那就夠了！」他在建築外觀立面加入名牌包般的菱格紋設計，並把冷氣主機收進格柵後方，「基地限制越多，越能看出建商的雕琢功夫。」

蔡錫全小檔案

出生：1968年（57歲）

現職：佳元建設機構董事長

學歷：文化大學土地資源系、台大EMBA會計管理決策組

經歷：大永興業經理、宏普建設協理、鄉林建設資深協理、嘉磐建設資深副總

家庭：已婚，育有1子1女

休閒：馬拉松、自行車、紅酒品茗

座右銘：理想、行動、堅持、超越

經營心法：把建築當修行，蓋房子也蓋信任

