都更最速傳說2／他幫板橋林家討新莊侵占土地 被住戶拿菜刀追砍

有深厚土地開發底子的蔡錫全，創業12年便累積了20個案子，去年推案近80億元。

蔡錫全做事不僥倖、果決的判斷力其實都和父親有關。他在宜蘭出生長大，父親一直經營與木材相關的工作，從木工學徒做到木材行老闆，卻因個性老實常被倒帳。「我是家中長男，小時候陪父親到台北討工款。我們站在豪宅對面的公園，我爸說要抓那人去警局，從白天等到天黑，最後才去按電鈴，只得到幫傭一句『他不在』，什麼輒也沒有。」父親被倒了2百萬元的帳後負債，改在夜市做打彈珠的生意。聊到此事，他忍不住心疼落淚，感嘆自己當時還小不懂法律。「他是我很好的鏡子，告訴我成功不難，失敗的經驗最可貴。」

業界歷練 磨出真功夫

大學念土地資源系的蔡錫全，開始鑽研與房產相關的稅法。1995年畢業後，他第一份工作就進入板橋林家旗下的大永興業，負責土地資產管理。「林家土地資產很多，那時是最大繳稅戶，但管理不善。」他印象最深的案子，是新莊國中附近1千9百坪土地，早年租給縣府當主管宿舍，主管們又轉租，變成上百戶夜市。「我一戶戶去協商，搬家給8萬元，不搬就告你。還有人拿菜刀衝出來要砍我。」蔡錫全說，那就是他最早開始做土地開發、練功夫。

大永興業之後，他轉往永琦資產管理公司，以2.89億元標下高雄當時最大的不良債權「玉璽建設案」。在他精算下，得標金額僅比第二名投標者高出1百萬元。標下此案後，他開始重新包裝，命名「喜連來」準備重推。「我帶著幾個同事南下高雄，天氣熱加上沒時間整理頭髮，只能理成平頭。」透過公設改造、請那時的當紅藝人張鳳書代言，該案最終盈利約一．4億元，成為他第一個奠定實戰經驗的大型建案。

經營前10年，蔡錫全（右）凡事都親力親為，這幾年開始慢慢放權，他強調：「我們公司沒有究責文化，不同錯我都可以接受，因為那是寶貴的經驗。」

蔡錫全在宏普建設開發部時，操刀北市忠孝東路三段鑽石地段的投標案，現為和苑三井花園飯店。（本刊資料照）

轉戰建商 碰別人不敢碰的地

經過九年資產管理公司的歷練，蔡錫全認為雖學以致用，但發揮空間有限。「我想去正統的建設公司。」2004年，他受邀進宏普建設開發部，操刀北市忠孝東路三段鑽石地段的投標案。「那塊地是土銀的，因為工研醋占用、土銀又不點交，很多人覺得工研醋家大業大、律師多，一定打不贏。所以招標時，都不敢碰這塊土地。」他暗中調查發現，「工研醋家族兄弟鬩牆，堂兄弟、叔侄間都有官司，有糾紛才是有機會。只有我們一家投標，現在那裡是宏普和三井合作的和苑三井花園飯店。」

佳元建設大事記

2013年創立佳元建設，2年後推出首案「樹語人」

2018年2個多月完成「佳元臨沂」危老程序

2021年僅花22天完成「佳元植」都更審議

2023年進軍重劃區，在北士科重劃區購地

2025年在北士科重劃區推出首案「佳元織川」，去年總銷近80億元

