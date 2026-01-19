都更沒地方住？蔣萬安列管2個月改「中繼宅」房型

台北市長蔣萬安已要求都發局重新調整及配置社宅中繼戶房型，坦言有保留房型但空著就是浪費了，將列管2個月後再與里長報告。（孫敬攝）

台北市長蔣萬安上任以來積極推行都更，為方便都更戶就近安置，北市社宅的規畫保留5％給都更中繼宅使用，不過信義區大仁里長蔡桂清反應，目前中繼宅的房型不符合需求，現有1房型27戶、2房型16戶保留中繼戶，但需求量最大的3房型卻等不到。蔣萬安要求都發局重新調整及配置社宅中繼戶房型，坦言有保留房型但空著就是浪費了，將列管2個月後再與里長報告。

蔣萬安今日出席信義區市長與里長有約座談，蔡桂清提案，大仁里有90％以上辦理都市更新，共有8處基地陸續推動都更改建，民眾關心將來都更基地拆除後，需要中繼宅安置，並稱讚大仁里是公辦都更第1名，第1名應該要有獎賞，但現在很多居民擔心排不到中繼宅，希望市長的裁定不要讓規定太僵化。蔡桂清列舉目前保留的44戶中繼宅中，1房型有27戶，但北市等待1房型候補的高達3096戶；2房型有16戶，但北市有1908戶在等待候補。

台北市信義區信義區大仁里長蔡桂清反應，目前中繼宅的房型不符合需求，現有1房型27戶、2房型16戶保留中繼戶，但需求量最大的3房型卻等不到。（孫敬攝）

蔡桂清指出，都發局先前跟里長回應會逐步調整，但希望今年就能調整好，今年就要選舉了總不能等選完才要調整，直言需要中繼宅的人很多，這裡很多人都住50年以上希望能就近等都更。另外，75歲長者、中低收入、身心障礙者是否也可以優先。

都發局長簡瑟芳回應，都發局推動社宅除滿足經濟弱勢的居住需求，也希望能協助辦理都更期間讓都更戶就近安置。目前信義區已完成2處社宅興建，已釋出113戶社宅中繼安置，包含南港區的南港機廠三基地，經貿社宅、南機一區也釋出406戶，總計519戶社宅。

簡說明，都更案推動過程皆依照申請順序，里長關心及建議的房型配比會逐步做檢討，目前確實是以1、2房型為主，但里民反應3房型有比較大需求會再做統整做調配，南港基地328戶都是3房型，會再針對需求做中繼調配，無法全部單一基地滿足所有住戶需求，會隨時再做調整。

蔣萬安裁示，這個狀況一定要調整，當初規畫1型房比較有需求，不過事實呈現不是，中繼需求的是大房型就要去調整，現在都有人住沒有辦法，接下來社宅的興建要按照實際需求重新調整與配置，並要求都發局重新規劃中繼宅房型，將本案列管2個月。

