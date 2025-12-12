「都會媚影 五人聯展」帶給觀者古典與創新的視覺饗宴

（前鋒傳媒提供）

記者黃秋儒／桃園報導

由鐘麗香、黃龍英、廖維娟、羅筱娟及王玄雅等五位風格各具特色的女性藝術家，聯手呈現的「都會媚影 五人聯展」，即日起至14日在桃園展演中心一樓展場隆重展出。藉由繼承東方傳統筆墨精神，展現她們對歷史、自然與當代都市生活的深刻對話，為觀眾帶來一場融合古典底蘊與創新思維的視覺饗宴。這場聯展不僅展現出五位藝術家個別獨到的創作風格，更是跨越兩岸的藝術共識與高效合作的具體呈現。

開幕當日嘉賓雲集，桃園市文化局專門委員、台藝大榮譽教授蘇峰男、五位參展人碩士指導教授李宗仁、以及林進忠、陳炳宏、黃華源、楊企霞、張祐禎、陳正治等教授；加上企業界好友；藝術愛好者約三百人齊聚，熱情溫馨。

參展人李宗仁教授受訪時，對五位參展人創作特性分析得精闢入裡，他表示，每位創作者把生活中感受運用到創作，使觀者能感受到不同生活氣息，各人也對繪畫經營的元素有明顯特色。他期望閱聽大眾能從不同的造型與色彩中讀到跟自己的對話與共鳴。

而身為新竹人的羅筱娟一幅<竹塹家鄉>作品受到矚目，羅筱娟將其心目中的客庄元素，先予以解構再重新組合，以變異圖像呈現，甚至運用金銀箔，揉紙技巧或膠彩技法。羅筱娟說，她將多次到敦煌、莫高窟寫生經歷結合文化經典，創作多幅書畫共構的作品，期待與觀者共鳴。

本次展覽匯集五位來自國立台灣藝術大學之藝術創作者，從漢代圖騰、城市行旅、山林記憶、生活空間到書藝融合作為創作脈絡，展現傳統與當代在視覺語彙中的延伸與交會。各系列以獨特媒材與觀點回應文化、生活與時代精神，從筆墨、膠彩到符號轉譯，呈現跨越古今的藝術語境。觀者將在此看見文化的再生、情感的深層對話，以及藝術於日常與歷史之間所開出的多重可能。