都會快速道路上跑起來？男肇事跨欄奔逃、2男下車路肩小跑步

都會快速道路上發生驚險場面，一名男子在都會快速道路上肇事之後，第一時間竟然直接落跑。（圖／Threads）





都會快速道路上發生驚險場面，一名男子在都會快速道路上肇事之後，第一時間竟然直接落跑，在車陣中不停亂竄，場面險象環生。

車來車往都會快速道路上，只見一名穿黑衣的男子，大搖大擺穿越車陣。當事駕駛：「用到我，烙跑。」

只見男子左看右看神色慌張，甚至直接翻越護欄，其他車輛嚇得全都紛紛閃避，相當驚險。原來男子是一名越南籍移工，疑似在都會快速道路上肇事後，第一時間竟然選擇衝上都會快速道路逃逸。

無獨有偶同樣離譜的場面，還有這高速公路上所有車輛動彈不得，排起長長車龍，此時一台黑車內，竟然有兩名男子下車，隨後沿著路肩一路向前跑呀跑。

事發就在12/7下午1點多，高雄都會快速道路10號上，目擊駕駛嚇得將影片po網，就有網友認為兩人疑似是因為要趕高鐵，才會冒險下車徒步前進。

只是行人這樣，在都會快速道路上亂闖的行為，根據道交條例最高可處3000元以上6000元以下罰鍰，不只危險又違法，實在得不償失。

