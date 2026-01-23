都會賞梅祕境！ 榮星花園「老梅樹」雪白綻放





冬日清香隱身於市區！位於臺北中山區的榮星花園公園，荷花池畔的老梅樹群近日迎來盛開期。潔白如雪的梅花在寒風中搖曳，與高聳杜英的紅綠老葉交織出豐富的視覺層次。臺北市政府公園處表示，目前梅花已綻放約六成，花期預計持續至一月底。榮星花園不僅交通便利，更擁有鳳頭蒼鷹與多樣原生植物，是都會叢林中難得能靜心「慢讀」的生態祕境。

雪白梅花與杜英紅葉：層次分明的冬日調色盤

榮星花園作為臺北市首座歐式造景花園，近日在荷花池兩側展現了迷人的季節風景：

池畔老梅： 梅花具備「越冷越開花」的特性，目前枝頭已綴滿皎潔花瓣與翠綠花苞。微風吹過，淡雅幽香隨風擴散，吸引不少「熟門熟路」的攝影愛好者前來捕捉蜜蜂採蜜、梅花傲雪的瞬間。杜英景致： 鄰近共融遊戲場的臺灣原生種「杜英」，正值老葉轉紅之際。暗紅色的落葉鋪陳在步道上，與樹上的綠色核果相互輝映。杜英不僅能過濾空氣粉塵，其果實更是鳥類重要的糧倉，讓賞梅之旅多了一份生態觀察的趣味。

都會生態寶庫：鳳頭蒼鷹與螢火蟲的家

公園處處長藍舒凢指出，榮星花園是都會區少見的生態熱點：

猛禽棲所： 園區內常有網紅猛禽「鳳頭蒼鷹」停留覓食，展現大自然在城市中的強韌生命力。

親子友善： 結合了共融式兒童遊戲場與廣闊草地，適合全家大小在年前來此散步紓壓，避開熱門景點的喧囂。

賞花攻略：年前「梅」開眼笑，迎接新春好運

公園處圓山所主任莊勝豪補充，榮星花園的老梅樹群已成為冬季限定的拍照熱點：

最佳賞期： 梅花目前已開六成，預計花期可持續至 1 月底。

交通建議： 榮星花園位於民權東路與建國北路交會處，交通極為便利，市民可搭乘公車或騎乘 YouBike 輕鬆抵達。

心靈體驗： 在淡淡梅香中漫步，不僅能洗滌身心疲憊，也象徵新的一年能如梅花般迎寒而上、蓄勢待發。

在繁華與靜謐間，尋找冬日的優雅

榮星花園的梅花不僅是美景，更是城市中一份溫柔的慰藉。趁著年前最後一波花期，不妨走進這座城市祕境，讓梅香帶路，為即將到來的馬年注入滿滿的正面能量。

