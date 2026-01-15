都會、戶外並行！《GO WILD》延攬兩大全新品牌登台

記者李鴻典／台北報導

2026 新年新氣象，《GO WILD 野聚戶外》持續深化「都會X戶外並行」的選品視野，正式迎接Pinewood 與Cobmaster兩大全新品牌進駐，為城市生活與戶外探索注入更多靈感。為慶兩大品牌正式進駐，即日起於GO WILD購買Pinewood商品，即可獲得品牌專屬貼紙乙份。品牌同步推出【馬年大吉好運到】新年優惠活動，於門市任一消費即贈GO WILD馬年紅包袋一組；消費滿$5,500贈GO WILD保冷袋一個；消費滿$8,800則現折800。

Pinewood特別適合健行、狩獵等貼近自然的活動場景。（圖／品牌業者提供）

首先登場的是來自瑞典的機能服飾品牌Pinewood，品牌源自瑞典南部 Småland 森林地區，自 1996 年創立以來，以「Simple. Honest. Durable.」為核心精神，專注打造耐用、實穿、能長時間陪伴使用者的戶外服飾，特別適合健行、狩獵等貼近自然的活動場景，讓戶外裝備自然融入日常生活，成為生活的一部分。

同時加入的還有創立於1971年英國的戶外休閒品牌Cobmaster。以「收納」為設計靈感，將復古戶外元素與繽紛配色結合，推出多款兼具實用性與造型感的包款與配件，從城市通勤、旅行到露營與音樂祭，都能輕鬆搭配，讓「出門玩樂」變得更輕鬆有趣！新年伊始，一切充滿可能。

Cobmaster以「收納」為設計靈感，將復古戶外元素與繽紛配色結合。（圖／品牌業者提供）

加拿大專業運動服飾品牌 lululemon 以「Yet」精神開啟全新篇章，特別邀中華職棒心靈捕手林家正與即將赴日訓練的王牌投手徐若熙共同穿上訓練系列服飾，分享訓練中不斷突破、持續進化的信念。

lululemon林家正（左）、徐若熙（右）。（圖／品牌業者提供）

今年冬天，日系知名眼鏡品牌OWNDAYS攜手 Disney Consumer Products，推出全新《FROZEN | OWNDAYS》冰雪奇緣聯名眼鏡系列，有別於過往的設計，本次系列更在日本上市後便被稱為「戴在臉上的輕珠寶」，讓經典角色走進日常，以更精緻、優雅的形式陪你閃耀每一刻，讓妳戴上的不只是眼鏡，更是專屬於妳的女王氣場。

OWNDAYS攜手Disney Consumer Products，推出全新《FROZEN | OWNDAYS》冰雪奇緣聯名眼鏡系列。（圖／品牌業者提供）

本次系列共推出5款特別設計，靈感源自艾莎的冷冽高貴與安娜的溫暖堅毅。OWNDAYS 設計團隊在工藝上進行了奢華升級，每副眼鏡皆隱藏著讓粉絲驚喜的設計細節，鏡腳鑲嵌來自奧地利的施華洛世奇（Swarovski）水晶，隨著光線折射出璀璨光芒；鏡腳尾端則運用雷射雕刻或特殊切削工藝，重現雪花、艾倫戴爾國花等經典元素，將《冰雪奇緣》的奇幻世界濃縮於鏡框之中。

系列共推出5款特別設計，靈感源自艾莎的冷冽高貴與安娜的溫暖堅毅。（圖／品牌業者提供）

因應運動、旅遊與日常移動需求日益多元， UNDER ARMOUR推出全新包款「NO WEIGH DUFFLE 無重力雙用旅行包」，UA以運動者需求出發，展現在運動產品上強大的科技研發能力，以創新的UA Suspension™Straps科技背負系統撼動你對負重的想像，重新定義「背包重量感受」！透過減重背帶結構，將重量平均分散於背負系統中，即使長時間背負，也能有效降低肩膀壓力，挑戰地心引力，帶來宛如「無負重感」般的輕盈體驗，讓運動、通勤與旅行過程更加自在無負擔。

UNDER ARMOUR推出全新包款「NO WEIGH DUFFLE 無重力雙用旅行包」。（圖／品牌業者提供）

PUMA宣布最潮 R&B 女聲 Karencici 成為全新品牌形象大使。身為樂壇備受矚目的創作歌手，Karencici 不僅多次問鼎金曲獎，更曾讓 BIGBANG 成員太陽翻唱其代表作〈愛你但說不出口〉，以不設限的創作能量，在舞台與時尚生活之間自在遊走，散發無可忽視的耀眼光芒。在【LET’S PARTY】的派對氛圍下，Karencici完美駕馭PUMA經典薄底鞋SPEEDCAT Silver #奢光銀，將率性風格與派對光澤融為一體，派對同款於 1 月 15 日出色登場，換上令人為之一亮的穿搭，正式揭開 2026 派對序幕。

Karencici完美駕馭PUMA經典薄底鞋SPEEDCAT Silver #奢光銀。（圖／品牌業者提供）

隨著2026上半年象徵變革的天王星正式移位，十二星座在生活節奏與日常狀態上，也正面臨各自的卡關點與適應挑戰。屈臣氏觀察，在新年開場這個轉換的關鍵時刻，消費者無論是在外在形象、日常保養或健康管理上，都有「重新整理、由內而外調整狀態」的需求；唯有穩定內在核心、同步維持外在最佳狀態，才能在這波轉換中順勢前行！屈臣氏於2026開年化身「煥我開場應援團」，結合對星象變化的觀察，精選多款貼近日常需求的開運好物，並同步推出千件商品加1元多1件首檔促銷活動，陪伴十二星座自信展現「煥我開場」的新年狀態。

屈臣氏於2026開年化身「煥我開場應援團」，推出千件商品加1元多1件首檔促銷活動。（圖／品牌業者提供）

即日起至1月28日，屈臣氏推出「馬耀新喜」好禮享不完首檔開春優惠，來店消費即送18元發財金，消費滿688元(折扣後)更可獲得「好運 FUN 馬來」刮刮卡乙張最高可折888元、集齊好運文字「馬揚鴻運環遊世界」還有機會抽中「馬耀世界雙人來回機票」。屈臣氏也應景推出兩款「神馬都有福」新年福箱優惠，為新春增添滿滿好運。醫美護膚滿688元(折扣後)送100元商品提貨券、滿2,288元(折扣後)再送多功能筋膜槍。在健康品類部分，滿1,500元(折扣後)即送100元商品提貨券，滿2,500元(折扣後)還可獲得200元商品提貨券。

即日起至1月28日，屈臣氏推出「馬耀新喜」首檔開春優惠。（圖／品牌業者提供）

康是美推出年度最心動的「新春好運$50抽抽樂」！集結四大人氣IP助陣，獎項總數超過80款、總量高達40萬抽，無論是喜愛軟萌療癒的熱門IP mikolu、懶散兔&啾先生，還是熱愛經典漫畫SNOOPY，甚至是重溫童年回憶小魔女DoReMi，各種粉絲都能找到專屬的命定好物。全台門市將於1月16日準時開抽，每抽50元抽抽有獎，讓每一枚硬幣都能換回超值驚喜。

康是美推出「新春好運$50抽抽樂」，集結四大人氣IP助陣，獎項總數超過80款、總量高達40萬抽。（圖／品牌業者提供）

康是美加碼好康，單筆購買12抽，就有機會把「Hikers 75型4K QLED電視(H75QFZG)」或是眾所矚目的話題神機「Switch 2」抱回家！除抽獎外，小魔女DoReMi也開放滿額加購活動與送出好禮，至康是美門市消費滿388元，即可加購小魔女DoReMi多款周邊商品，還加贈「小魔女DoReMi拍立得透卡」！而日常囤貨也有驚喜，購買指定保養品滿888元再送「小魔女DoReMi造型吊飾購物袋」。

「魔女見習生抽抽樂」每抽50元即有機會獲得小魔女DoReMi周邊商品。（圖／品牌業者提供）

誠品生活480「好年節」新春福袋1/19起陸續登場，文創設計品牌Norns集結Snoopy、小丸子等人氣IP生活日用品，還能抽韓國來回機票；社群擁12萬粉絲的日系選品店Nikoichi祭出近5折優惠福袋，含4件品牌當季新品躋身日本潮流最前線，1/30起更有限時3天「72小時辦年貨」滿3,000元送300元，會員於指定專櫃使用誠品聯名卡滿5,000元再贈250元！誠品生活480也邀迎接戀愛好運，1/24起「LOVE成功戀愛祈福站」來擲放大版筊杯，可獲蔡依林、陶喆與梁靜茹等華語愛情神曲籤詩，為愛加持勇氣。

誠品生活480｜Norns｜Lucky Bag｜優惠價1,599元。（圖／品牌業者提供）

IKEA推出全新OMMJÄNGE限量系列，以現代風格重新演繹19世紀瑞典民俗工藝，玩轉當時瑞典新娘傳統婚紗上的鮮明配色與幾何圖紋，以實心松木、羊毛、玻璃、藤編與金屬等天然材質，打造19件限量商品，讓百年工藝走進當代居家日常。此外，OMMJÄNGE系列也呼應當代小宅需求，將19世紀瑞典一室生活所形成的多功能家具概念融入現代機能巧思，無論是具備雙面圖案和隱藏儲物的收納長凳、還是可依需求展開的裝飾性折疊桌，都能輕鬆打造小宅也適用的風格居家。

IKEA推出全新OMMJÄNGE限量系列，以現代風格重新演繹19世紀瑞典民俗工藝。（圖／品牌業者提供）

根據國發會統計，2025年台灣65歲以上人口已占總人口19.9%，預估2026年將突破20%，正式邁入超高齡社會。隨著人口結構快速轉變，成人漏尿照護需求逐漸增強！看準此一趨勢，全球性專業成褲品牌「自由適（Depend）」以革新芯體技術針對台灣消費族群設計，推出全新「自由適褲型紙尿褲系列」；為深化社會溝通，自由適此次攜手台灣首位達成四金大滿貫紀錄的的全方位藝人林美秀，合作拍攝全新品牌廣告，期望打破成人紙尿褲與臥床、失能高度連結的刻板印象，協助漏尿族群在外出、社交與活動中維持自在與尊嚴、以及更舒適的產品體驗。

全方位藝人林美秀擔任自由適品牌代言人，分享漏尿並非難以啟齒的議題。（圖／品牌業者提供）

專為敏感肌打造的台灣植萃保養品牌「嘉丹妮爾」，換季之際，獻上全新乳霜之作「粉能亮胜肽澎潤霜」，以台灣白花蝴蝶蘭萃取為核心，結合雙胜肽抗老科技與玻色因的修護能量，溫和撫平敏弱不適、強化肌膚防禦力，讓肌膚重回柔軟彈潤、自然光澤，為乾肌、敏弱肌與熟齡肌膚族群，帶來乳霜的日常保養新方案。

嘉丹妮爾「粉能亮胜肽澎潤霜」以台灣白花蝴蝶蘭萃煉天然修護能量，一抹有感打造澎潤水亮肌。（圖／品牌業者提供）

在充滿自動化、AI和機器生產的時代，大量無靈魂的禮物最終逃不了被丟棄的結果。今年情人節，不妨選擇充滿心意的禮物，為摯愛打造放鬆的時光，好好表達你的愛意吧！LUSH 2026 情人節限定系列包含一系列散發獨特迷人氣息的個人護理產品－從玫瑰、櫻桃和巧克力等美食香氣，到誘人的「性感花香」經典香氣，甚至還有奶油布丁、香蕉麵包和甘草的氣息，應有盡有。已在全台門市、LUSH App 和官網上販售。

LUSH 2026情人節限定系列。（圖／品牌業者提供）

韓國醫學美容專業保養品牌 AHC，於 2026 年揭開全新全球戰略布局！官宣由 K-pop 現象級女團 aespa 成員 WINTER 擔任全球品牌大使，攜手AHC醫美保養品牌邁入NEXT LEVEL新篇章。此次攜手以白皙透亮、零死角高解析度美感聞名WINTER，不僅象徵 AHC 進軍醫美保養新世代的決心，也為品牌注入更具潮流感的專業形象。

AHC官宣aespa WINTER為全新全球品牌大使。（圖／品牌業者提供）

