都柏林將掌歐盟主席國 總理馬丁展開訪中行

根據中國官媒中央電視台報導，愛爾蘭總理馬丁(Micheal Martin)今天(4日)抵達北京，展開為期5天的訪問，此行訪問目的在推動兩國貿易往來。這是自2012年以來，首位愛爾蘭總理訪問中國。

央視報導指出，馬丁此行將在北京與中國國家主席習近平及國務院總理李強會面，隨後前往經濟重鎮上海。

報導稱，此行的重點目標之一是在都柏林準備於7月接任歐盟輪值主席國之際，鞏固歐盟與中國的關係。

馬丁在抵達中國前發表聲明表示：「除了討論愛爾蘭與中國之間的整體關係外，我們也將就和平與安全、貿易環境等迫切的全球挑戰交換意見。」

他並指出：「我將強調強健的歐中關係，以及具有效率與韌性的多邊機構之重要性。」

中國外交部3日表示，已「準備好與愛爾蘭合作，加強政治互信，並擴大互利合作」。

中國是愛爾蘭在亞洲最大的貿易夥伴，也是其全球第五大貿易夥伴。愛爾蘭對中國的主要出口產品包括醫療設備、藥品、電腦服務以及農產品。