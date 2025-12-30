都沒飛越台灣！國防部曝共軍射擊彈落點：證實「台南西方」落彈24浬內

政治中心／綜合報導

國防部情次室次長謝日升中將說明共軍實彈射擊情形。（圖／翻攝畫面）

中國解放軍東部戰區「正義使命-2025」對台圍島軍演第二天，並在今（30）日早上9時進行實彈射擊。國防部下午召開記者會證實解放軍總共發射兩波次多管火箭，一共發射共27枚，國防部情次室次長謝日升中將指出，下午偵獲的10枚從福建石獅發射的多管火箭，彈落點比較接近台灣，在台南西方大概50海浬，落但在24海浬裡面但在12海浬外，兩波都沒有越過台灣。

國防部下午召開記者會說明共軍進行實彈射擊情形，國防部情次室次長謝日升中將指出，今天早上東部戰區早上8時到晚上6時進行實彈射擊，8時編組海空軍兵力，南北兩端實施演習，其中，福建平潭、基隆第一區、高雄第三區，射擊多管火箭，統計共有27枚之多。

謝日升並指出，截至下午3時偵獲71架次，35架次逾越台海中線進入北部中部及西南空域，共艦共有3艘，11艘進入24海里，公務船有15艘，其中11艘海警船，另外4艘公務船包含外離島，8艘進24浬，西太平洋兵力維持在那位置。

媒體針對彈落點進行詢問，謝日升表示，今天掌握到兩波次，第一波次早上九點鐘從福建平潭打了17枚多管火箭，彈落區大概在基隆東北方大概70海浬，「這一波次彈落點是在24海浬外並沒有飛越台灣上空」。

謝日升接著說，第二次是在今天下午一點鐘，同樣是由福建大概是石獅這個位置，也是多管火箭大概有十枚，「彈落區在台南西方大概50海浬，這50海浬在24海浬裡面但在12海浬外，也沒有飛越過台灣」。

