都涉詐助理費！高虹安無罪、自己蹲苦牢 童仲彥：關就關了沒事

前台北市議員童仲彥，因詐領助理費遭判刑3年10個月，於2023年獲准假釋出獄後、2025年假釋期滿。而新竹市長高虹安涉嫌詐領助理費，一審遭判處有期徒刑7年4月，二審改依公務員登載不實判刑6月，得易科罰金18萬，貪汙部分無罪。看到高虹安的判決，童仲彥發文表示恭喜，並強調「阿童關就關了，沒事！」

高虹安因涉嫌詐領助理費，一審遭判刑7年4月、褫奪公權4年，先前她的新竹市長職位遭停職，暫由副市長邱臣遠代理；如今案件上訴二審後大逆轉，今日高等法院審理後改依《使公務員登載不實罪》判6個月，得易科罰金，貪汙部分則無罪。

童仲彥也捲入詐領助理費案，被控任職期間以人頭名義申報助理費用、詐領助理費逾5萬元，最終被法院依貪污罪判處3年10個月有期徒刑、褫奪公權2年，2022年3月入獄服刑。2023年10月獲准假釋出獄後，成功通過國考取得不動產經紀人的資格，接著又添地政士資格，並表示下一步計畫「回故鄉申請開業，一處開業全國執業。」

高虹安與童仲彥同樣涉助理費案，高虹安二審是得易科罰金、童仲彥則入獄，看到今日的事件，童仲彥本人也發聲「好友們不要再LINE我，恭喜好市長高虹安」並強調「阿童關就關了，沒事！」

