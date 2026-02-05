都為了徐巧芯！劉向婕開撕老公杜秉澄 下午記者會隔空對決

〔記者楊心慧／台北報導〕國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕與丈夫杜秉澄被控協助詐騙集團將贓款轉換成虛擬貨幣，洗錢2千多萬元，台北地院依洗錢、組織犯罪等，將劉女、杜男分別判刑10年、15年；案經上訴，杜秉澄昨赴高院開庭，結束後受訪大罵徐巧芯，沒想到劉向婕今發出採訪通知，下午2時要在高院門口開記者會，為爭議道歉，她也在聲明指杜先生所言並非事實。

杜秉澄昨於高院門口受訪，並痛罵徐巧芯做人「沒道德、不是人」，「如果徐巧芯持續在我們台灣的政治領域上領導人民意見的話，對我們來講是一個非常大災難」。

劉向婕今上午則發出採訪通知及聲明，指她與杜秉澄所涉司法案件，造成司法與社會資源浪費，她於此特地道歉，針對杜先生無端指控徐巧芯部分，與事實不符，她也向徐巧芯與其親友致上誠摯歉意。

劉向婕指出，杜先生的陳述與徐巧芯諸多事項不符，就她所知，徐巧芯從無施壓本人與杜先生，杜先生所言不明究理，其目的為何，她也不明白，造業各人擔，她所犯的錯誤，將坦然面對司法判決與社會公評。

劉向婕說，杜先生一再以徐巧芯為餌，幾度透過新聞媒體放話，其目的欲將不相干之人拖入泥沼，模糊自身案件責任，她礙難認同，勸杜先生積極面對司法，切勿節外生枝。

針對杜秉澄批評徐巧芯切割，劉向婕表示，這並非事實，杜先生與她遭羈押當下為將近兩年前之事，遭羈押禁見處分直至高等法院審理庭獲得交保，期間僅能由律師律見，律見當下看守所內有所方人員，所討論者僅限與案件有關事項，此為羈押禁見下必然結果，律師無法與她討論與本案無關事項，遑論所謂徐巧芯切割一事？

劉向婕強調，她與杜先生所使用手機，均遭查扣在案，如今雖獲交保，她所用手機亦遭科技監控，如何與不相干之人討論本案或衍生爭議？杜先生所述，不符前述羈押情況與現今科技監控，與事實不符。

劉向婕也說，杜先生未能積極和解、誠摯面對司法爭議，她深感遺憾，呼籲杜先生理性面對，使本案審理法官感受杜先生確實有悔改之意，方能爭取自身司法相關權益。

