都發局啟動永康仁德停車場都計變更

▲配合臺南捷運藍線，南市都發局啟動永康仁德立體停車場都市計畫變更，鼓勵民間踴躍投資。（記者李嘉祥攝）

臺南捷運第一期藍線綜合規劃獲中央核定，市府力拼今年底實質動工，並同步啟動沿線交通配套，擇定永康與仁德區三處黃金地段停車場用地，以BOT方式引入民間開發投資；都市發展局配合捷運藍線啟動都市計畫變更程序，自去年十二月四日起辦理公開展覽作業。

都發局長林榮川表示，南市產業與都市發展迅速，都市計畫區與市地重劃、區段徵收區的開發帶來人口、住宅與商機，因應停車需求，市府自民國一零六年起配合行政院前瞻建設進行多處立體停車場闢建工程；此次三處停車場採促參方式招商開發，並透過都市計畫變更土地使用分區管制增加附屬事業使用比例，以提升投資意願。

林榮川局長指出，該案已於永康區及仁德區公所舉辦公開展覽說明會，包含「變更高速公路永康交流道附近特定區計畫細部計畫案」、「變更永康六甲頂都市計畫及「變更仁德都市計畫細部計畫案」等三案，相關計畫書可至都發局網站查詢。