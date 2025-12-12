都發局發表年終成果 非都開發審議評鑑獲全國首獎

都發局發表年終施政成果，非都開發審議評鑑拿下全國首獎。（記者翁聖權攝）

記者翁聖權∕新營報導

市府都發局十二日發表年終施政成果，一一四年度配合各項公共建設與產業發展推行市政，在國土計畫指導下建立各台南各區發展定位，其中非都開發審議評鑑拿下全國首獎；另鄉村地區以城鄉風貌改造藍綠帶空間，水圳埤塘串聯縫合鄰里邊界，積極發展溪北產業及地方核心機能，逐步打造宜居台南。

都發局指出，內政部國土管理署自去年起辦理非都市土地開發許可審查作業評鑑及補助獎勵機制，今年全國共有十八個直轄市與縣（市）政府參與評鑑，十月廿二日公布評鑑結果，南市榮獲「品質優良獎」直轄市組第一名。

市府自一０八年起截至今年十一月底，累計完成開發許可三十案、變更開發計畫廿五案，共五十五件審議成果，其中包含七股科技工業區、新化果菜市場等重大開發案件，以及七股鹽山遊樂區、關廟埤子頭觀光旅館、國立陽明交通大學台南分部校地及官田工豐產業園區等公、私部門開發案件，創造多元就業環境並提升土地開發利用價值。

另因應一一四年一月二十日公告國土計畫法延後公告實施國土功能分區圖，在區域計畫法與國土計畫法間過渡時期，內政部國土管理署提出新的鄉村地區計畫之推動政策。市府辦理學甲、大新營地區（新營、鹽水、柳營）及官田區皆已完成研究規劃，後續將透過法定審議程序，將空間規劃落實至法定計畫中。至於七股區、左鎮區及即將執行大南科地區（安定、新市、善化）也持續推動，並預計一一六年爭取辦理下營區鄉村地區整體規劃。