都發局辦危險老屋重建說明會少人知 議員張芬郁要求莫自嗨

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危險老屋重建說明會少人知。張芬郁提供





台中市都發局「危老加速重建輔導團」從五月至七月在各區舉辦20場次說明會，上午在大里區內新里活動中心舉辦，市議員張芬郁表示，與會民眾只有11人，未來老宅延壽也將辦說明會不能只是自嗨。都發局表示，老宅延壽將辦100場，會強化宣傳。

市議員張芬郁表示，據內政部不動產資訊平台統計今年第1季，台中市超過30年以上的老宅有61萬7千餘宅，超過全市住宅五成，其中大里霧峰共有5萬8千餘宅，都超過六成。

張芬郁表示，危老重建議題及即將上路的老宅延壽計畫受重視，一再要求都發局下鄉宣講，都發局成立「危老加速重建輔導團」委託建築師公會在5月至7月借用各區里活動中心將舉辦20場次說明會，目前已完成12場次，但每場次參加人數都僅10餘人，甚至個位數，上午輔導團來到內新里活動中心，也未請求區里協助宣傳，未來老宅延壽計畫上路，必須改善舉辦方式。

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內新里長林溢源表示，該里很多五樓沒電梯的老舊公寓，重建對住戶較困難，但老宅延壽計畫，包含增設電梯、外牆拉皮、屋頂防水隔熱、管線更新等，住戶都很關心能否適用，下鄉舉辦說明會時，希望廣告周知，里辦也樂為宣傳，讓更多里民參與。

都發局表示，老宅延壽未來將委託服務團至各區辦理說明會，輔導民眾填寫相關申請書件、進行個案初步評估等，今年及明（116）年預計辦理100場。

有關危老說明會部分，在4月函請各區公所轉知轄內里辦公處並公告周知，也在都發局FB網站、危老官方網站及LINE官方帳號公布，後續將請建築師公會協助加強宣導並於說明會舉辦前請轄區里辦公處轉知里民踴躍參加。

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