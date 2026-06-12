都發局辦危險老屋重建說明會少人知 議員張芬郁要求莫自嗨
台中市都發局「危老加速重建輔導團」從五月至七月在各區舉辦20場次說明會，上午在大里區內新里活動中心舉辦，市議員張芬郁表示，與會民眾只有11人，未來老宅延壽也將辦說明會不能只是自嗨。都發局表示，老宅延壽將辦100場，會強化宣傳。
市議員張芬郁表示，據內政部不動產資訊平台統計今年第1季，台中市超過30年以上的老宅有61萬7千餘宅，超過全市住宅五成，其中大里霧峰共有5萬8千餘宅，都超過六成。
張芬郁表示，危老重建議題及即將上路的老宅延壽計畫受重視，一再要求都發局下鄉宣講，都發局成立「危老加速重建輔導團」委託建築師公會在5月至7月借用各區里活動中心將舉辦20場次說明會，目前已完成12場次，但每場次參加人數都僅10餘人，甚至個位數，上午輔導團來到內新里活動中心，也未請求區里協助宣傳，未來老宅延壽計畫上路，必須改善舉辦方式。
內新里長林溢源表示，該里很多五樓沒電梯的老舊公寓，重建對住戶較困難，但老宅延壽計畫，包含增設電梯、外牆拉皮、屋頂防水隔熱、管線更新等，住戶都很關心能否適用，下鄉舉辦說明會時，希望廣告周知，里辦也樂為宣傳，讓更多里民參與。
都發局表示，老宅延壽未來將委託服務團至各區辦理說明會，輔導民眾填寫相關申請書件、進行個案初步評估等，今年及明（116）年預計辦理100場。
有關危老說明會部分，在4月函請各區公所轉知轄內里辦公處並公告周知，也在都發局FB網站、危老官方網站及LINE官方帳號公布，後續將請建築師公會協助加強宣導並於說明會舉辦前請轄區里辦公處轉知里民踴躍參加。
更多新聞推薦
其他人也在看
高雄岡山晚間爆巨響！廢金屬廠全面燃燒 陳其邁到場關心救災進度
即時中心／徐子為、黃彥翔報導高雄岡山今（12）晚傳巨響，原來是本洲工業區本工五路一間廢金屬處理工廠大爆炸，引發大規模火勢，黑煙直竄雲霄，高雄市消防局已派遣大量人車搶救，目前暫無傳出人員傷亡，還有待警消進一步釐清。
台股瘋漲！專家驚呼「螞蟻搬大象奇蹟」：散戶買到外資認錯
台股今（12）日強勢開高，盤中一度大漲1649點，創下史上第二大漲點紀錄，終場上漲1019.58點、收在44169.04點，漲幅2.36%，成交值達1兆1176.45億元。對此，投資達人「股海老牛」也直言，過去外資把台股當提款機，一倒貨散戶就潰不成軍，如今「散戶買到外資認錯」。
酒店小姐「單月狂撈千萬！」不靠接S驚人戰績曝 網驚：誰要去台積電
近日社群平台 Threads 上一則貼文引發全網震驚。有網友貼出台北知名八大業者 5 月份的「活動月戰況表」，其中奪下「最佳女主角」第一名的小姐，單月業績竟然高達 30,197 節，換算下來月收入直逼新台幣 1,000 萬元。此消息曝光後引發熱烈討論，不少網友質疑時間根本不夠用，而業界人士與網紅也紛紛跳出來揭密，指出這並非靠肉體熬夜加班，而是大乾爹們利用「買空回、疊加框」在特殊活動月進行的資本面子
台灣驚傳「恐丟掉1邦交國」！外媒踢爆可能建交中國 林佳龍給答案了
即時中心／高睿鴻報導中國近年戮力在國際社會打壓台灣，導致我國至今只剩12個外交友邦，沒想到中方竟持續軟土深掘，不斷傳出可能「挖角」台灣剩餘友邦的傳聞；今（12）日更流傳有南非媒體報導，史國總理戴羅素（Russell Dlamini）有意提案與中國「盡速建交」，甚至邀情美國知名經濟學家薩克斯（Jeffrey Sachs），向史國內閣提供報告，評估如何爭取更多經濟利益。由於總統賴清德、史國國王日前才剛完成互訪，此訊立即引發譁然，外交部長林佳龍也回應了。
殷瑋2度痛電綠議員！柳采葳讚新一代戰神
[NOWNEWS今日新聞]現任台北市研考會主委殷瑋，近期因多項市政議題，多次在議場與民進黨議員交鋒，被國民黨議員柳采葳封為藍營新一代戰神。時常評論政治的粉專「政客爽」翻出今年4月北市議會質詢影片，台北...
金曲歌王玩股票驚魂！遇大震盪3天賠掉一棟房 不買台積電全因這點
金曲歌王蕭煌奇近日憑藉台語專輯《做一個惜情軟心的人》，一口氣入圍第37屆金曲獎四項大獎，並宣布將於9月重返台北小巨蛋開唱，可說是事業雙喜臨門。不過比起音樂成績，更讓外界驚訝的是他私下竟是股市投資高手，砸下8位數資金投入股市，還自曝曾在短短3天內賠掉一棟房子的價值，投資經歷相當驚險。
美籍緬甸專家飛抵昆明被拘捕 中國外交部證實其涉嫌「從事間諜活動」
美中地緣政治角力再添變數，中國外交部12日證實，不久前逮捕一名涉嫌從事間諜活動的美籍公民，此人另一個身份是長期專注於緬甸研究的智庫執行長敏津（Min Zin）。這項逮捕行動，發生在總統川普（Donald Trump）剛剛結束對北京的正式訪問後不久，恐讓兩國的外交關係又一次面臨嚴峻考驗。中國外交部發言人林劍在例行記者會上透露，「據了解，美籍公民敏津因涉嫌從事間......
端木正認罪！民眾黨側翼粉專急發文甩鍋？吳靜怡呼籲這件事！
論壇中心／郭芳瑜報導民眾黨前主席柯文哲涉及京華城、政治獻金等弊案，當時受任為柯文哲競選總部會計師的端木正，一審期間始終否認政治獻金申報不實，近期上訴改口認罪，粉專民眾講堂PO文稱，端木正認罪只是證明當時柯文哲說「會計師便宜行事之說法為真」。政治評論員吳靜怡在《台灣最前線》節目中指出，民眾黨把柯文哲的所有事都推給端木正，如果端木正女兒有看到，這一定要敬告民眾黨。
（直擊）史上第一組！NCT WISH攻佔南港簽售 大讚2000台粉ㄅ級分
韓團NCT WISH近年在台灣人氣高漲，這是他們半年第四度來台，今天（12日）更選在LaLaport南港舉行公開簽售，成為史上第一組在此處開公開簽售的南韓男團，吸引2000人擠爆4層樓，且不少人都是昨天晚上在外夜排，相當驚人。NCT WISH由RYO、RIKU、YUSHI、SION（是溫）、SAKU
殷瑋力戰綠營被封藍營新戰神 網再翻出議會影片2度電爆洪婉臻
CNEWS匯流新聞網記者李承值／台北報導 台北市研考會主委殷瑋日前為無菸城市政策辯護，與民進黨議員激烈交鋒，被封為是「藍營新一代戰神」。有粉專今（12）日再翻出台北市議會質詢影片，片中，民進黨議員洪婉臻質疑殷瑋「反質詢」，殷則回大法官已有解釋，讓洪頓時改口「我們不要講這些」；在不同場合，洪婉臻又被殷瑋反擊「很蔣家」論述，洪接連遭痛電2次後，最後竟然只好轉罵殷...
今晚9:30衝SpaceX？新掛牌股碼曝光 小心輸錯兩字母「火箭變空調」
全球首富馬斯克(Elon Musk)旗下太空探索公司SpaceX今（12）日掛牌上市，高達750億美元(約2.4兆台幣)的募資金額，刷新世界最大規模IPO的歷史紀錄，且高達30%股份預留給散戶，SpaceX股票代碼也曝光，為「SPCX」，而剛好美股有一檔空調公司斯必克代碼「SPXC」，兩者差距僅是最後兩個英文字母互換，另外還有一檔股票代碼很相似的維珍銀河「SPCE」被發現股價暴漲21%，讓網友戲稱該不會是想買馬斯克的股票而下錯單，提醒台灣股民千萬別買錯。
世足開幕戰 墨西哥2:0勝南非
本報綜合外電報導 二０二六年世界盃足球賽台灣時間十二日凌晨在墨西哥揭開序幕，開幕典禮…
向佐讀國中「擅自捐款10萬給學校」！ 回家要錢讓向太氣炸：不知道賺錢辛苦
向太陳嵐近日分享兒子向佐的童年趣事，引發網友熱烈討論。原來向佐就讀中學時，學校發起捐款興建游泳池，其他同學大多捐10元到100元，沒想到向佐直接在捐款單上寫了10萬，回家就跟媽媽要支票。
18億基金卡關！川普盟友改用這法條賠償國會暴動者
美國前總統川普先前擬設立18億美元的「反武器化」基金，用以賠償自認遭民主黨政府迫害的支持者，但該計畫已遭擱置。對此，川普盟友正另闢蹊徑，企圖利用1946年的法條，為國會暴動參與者爭取政府賠償。
每股配5.2元 本週最抗跌的他！
中華電信（2412）公布5月自結財報，受惠AI市場強勁需求與資通訊業務雙引擎，單月營收達195.2億元，EPS為0.44元，累計前五月EPS達2.22元，獲利全面超越財測。資通訊業務因AI伺服器機房交付及雲端專案挹注，營收呈雙位數成長；電信核心業務則受益於5G升速與國際漫遊需求。公司持續深化數位轉型，推出行動工商憑證系統，展現穩健成長動能，成為市場關注的防禦型標的。
大樂透開獎了！6/12中獎號碼、端午加碼百萬獎出爐 大樂透直播、中獎怎麼看、如何領一次看
大樂透端午期間加碼百萬，大樂透今晚第115061期的中獎號碼為16、49、20、34、06、01，特別號03。百萬元的中獎號碼為請上台彩官網查詢。大樂透於每周二、五晚上8時30分開出當期獎號。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）
追思尹衍樑》獨家曝光追思禮拜 尹崇堯憶父灣聲演奏西洋歌曲悼念
商界聞人、潤泰集團總裁尹衍樑5月底辭世，今（12）日在台北市文山區的靈糧山莊舉行追思禮拜，政商界大老都到場送尹衍樑最後一程，「小尹（尹衍樑獨子、南山人壽董座尹崇堯）回憶父親時，氣氛相當感人，也讓在場親友忍不住拭淚。」尹家親友對本報透露。 …
館長被罵舔共哭了！痛訴「年虧2億」只能轉戰抖音 網：個人造業個人擔
知名網紅「館長」陳之漢近日在直播中痛訴，近年因言論屢遭外界貼上「舔共」、「貶低台灣」等標籤，導致事業重創，這一年來已慘賠近2億元。他坦言目前只能靠抖音直播帶貨勉強維持生計，但仍無法填補巨大的資金缺口，讓他痛苦到半夜落淚。消息曝光後引發熱議，不少網友則冷回「個人造業個人擔」。
黃國昌拒挺陳永興還嗆「監院廢物機關」 媒體人怒轟：不折不扣背骨仔
昨（11）日總統府公布醫界大老陳永興被提名為監察院長，同時公布29名監察委員提名名單。民眾黨黨主席黃國昌竟表示「絕不會同意民進黨所提的監委」，並聲稱「監察院已經淪為『酬庸院與打手院』的廢物機關」，還放話要把監院預算刪除。媒體人詹凌瑀大酸黃國昌對陳永興醫師的嘴臉「是個不折不扣的背骨仔」。
全少跆拳賽》奧運銅牌女兒摘金 花蓮縣3金2銀女團封后
曾羅克薇奪得金牌，跳到爸爸羅宗瑞懷裡。姚瑞宸攝 【姚瑞宸／臺北報導】由中華民國跆拳道協會主辦的「中華民國115年第三十三屆全國少年跆拳道錦標賽」，今天在臺北體育館進行少年...