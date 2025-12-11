都穿錯了？羽絨外套內「厚衣」嘸用 貼身長袖才正確

外套裡千萬別穿厚毛衣，否則保暖效果會大大降低。（圖／東森新聞）





大陸冷氣團即將報到，低溫可能下探10度！許多人會把羽絨外套拿出來穿，但家事專家就提醒，外套裡千萬別穿厚毛衣，否則保暖效果會大大降低。應該穿「輕薄衣物」才能留住體溫，千萬別穿錯。

到了冬天到底怎麼穿羽絨才能保暖，有專家就提醒，在羽絨外套裡面穿厚衣服是錯誤的，應該要穿這種薄長袖才能最有效。

台灣人最愛羽絨外套，防風又防雨，一件抵兩件，但專家就說厚衣服加厚羽絨這種暴力穿法反而沒辦法把溫度鎖住，洋蔥式穿法才能有效應對早晚溫差。

家事專家鄒潔安：「發熱衣也可以再來呢加一點薄襯衫，再加上羽絨衣，保暖效果其實差滿多的喔，三到四度喔，最主要就是因為讓它比較輕薄衣服，可以讓我們體溫釋放出來跟羽絨產生傳導的效果。」

但也有人好奇，現在的羽絨外套都走寬鬆款式，如果裡面穿貼身衣服，風灌進去不是會更冷嗎。

家事專家鄒潔安：「如果你要更保暖，羽絨衣的外面還可以穿防風或是防水的大衣，我們放的暖暖包也要放對位置，肩胛骨這兩邊都是很好的保暖。」

穿對衣服才能暖他一整天，當然羽絨外套的材質也有差，家事專家強調，絨毛會比羽毛還要溫暖，鵝絨、鴨絨的保暖效果也大不同。

家事專家鄒潔安：「鵝絨的密度會更好，所以保暖效果會更好，我們從外觀看不出來，但從比例表可以看一下，絨毛它是比較細小的毛，當然是絨毛它會比較暖和一點，也比較貴一點。」

冷氣團即將來襲，通勤保暖不是穿多就好，從內搭再到材質挑選，每一個步驟都是關鍵。

