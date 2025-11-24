都蘭山健行意外 六旬婦跌倒頭部受創 警方義消即刻救援

都蘭山健行意外，六旬婦跌倒頭部受創，警義消人員即刻救援，合力搬運下山。（台東消防局提供）

記者鄭錦晴／台東報導

台東縣一行十三人的登山團隊，前往都蘭山健行發生意外。十三日下午二時四十分許，團隊中一名約六十歲女性長者不慎踩空跌倒，頭部遭受撞擊並造成撕裂傷，傷勢嚴重且無法自行下山；台東消防局獲報立即派員上山救援，警義消人員徒步將傷者運送下山。

台東縣消防局成功大隊及都蘭分隊警義消，共二十一名成員前往現場救援。消防人員們耗費二個多小時，才成功抵達受傷婦人所在的位置，約下午四時二十五分接觸到傷者，並發現其頭部傷勢明顯，雖然生命徵象穩定，但不斷嘔吐，疑似出現腦震盪的症狀。

救援隊隨即與市區醫療指導醫師聯繫，並在都蘭山二點五公里處設立臨時急診站，為傷者提供靜脈輸液、止血及傷口包紮等處置，確保其血壓穩定並止血。

考慮到傷者的頭部傷勢和嘔吐情形，救援人員決定以捲式擔架將傷者固定，並由現場警義消人員合力搬運。經過近四小時的救援，終於在晚上八時二十分將傷者成功送至登山口，並由救護車送往醫院進行後續檢查。

台東縣消防局成功大隊提醒，登山活動具有一定風險，尤其對於長者或患有慢性疾病的民眾，應量力而為，謹慎選擇適合的路線，確保自身安全。