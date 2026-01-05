都蘭觀海平台設施升級 拚9月完工

台東縣東河鄉公所推動都蘭觀海平台景觀工程，規畫增設露營區、滑草場、滑板場等休閒設施，預計今年9月完工，目前工區以外的草皮及涼亭已開放使用。（蕭嘉蕙攝）

近年在衝浪熱潮帶動下，台東縣東河鄉都蘭海岸浪點吸引國內外衝浪客到訪，周邊的「都蘭觀海平台」也常聚集觀光人潮。鄉公所順勢推動相關景觀工程，規畫增設露營區、滑草場、滑板場等休閒設施，預計今年9月完工，讓觀海平台不只能看海，還能玩上一整天。

「都蘭觀海平台」位於都蘭山畔、面臨太平洋，前身為營建廢土棄置場，民國107年活化轉型為觀海風景區，推廣觀光、運動、觀海與觀星。近年來，周邊衝浪點吸引不少衝浪愛好者與遊客造訪，連帶提升景區觀光人潮。

東河鄉公所建設課代理課長陳彥吉表示，為進一步打造兼具遊憩與景觀特色的東海岸新亮點，爭取花東基金推動觀海平台一、二期景觀工程，其中一期工程已於去年完工，今年接續辦理二期工程，規畫設置露營區、滑草場、親子踏浪體驗場及衝浪滑板場等設施，總工程經費約4279萬元。

不過，景觀工程完工後將進行招商，相關規畫引發地方居民疑慮。居民指出，都蘭以海景聞名，沿線已有多間景觀咖啡廳營業，若未來朝咖啡廳型態招商，觀海平台臨海第一排、景觀條件優於周邊業者，恐怕會與民爭利，影響既有商家生計。

另外，通往觀海平台的兩條道路，路幅狹窄、指標不清，居民也憂心未來遊客湧入，恐影響日常出入動線。對此，鄉公所回應，確實有招商規畫，但業務權責分工及相關細節尚未定案，目前無法進一步說明；至於交通動線問題，靠近都蘭文創園區的道路雖路幅較寬，但屬私有土地，而都蘭派出所對面道路則為公有地，拓寬難度高，將持續研議改善方案。